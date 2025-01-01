Елена Синица Чартерные рейсы из Перми в Анталью возобновятся с конца апреля Полётная программа продлится до 3 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чартерные рейсы из Перми в Анталью возобновятся с 26 апреля. Такую информацию предоставляет турагрегатор Tourvisor.

Согласно его данным, полётная программа продлится до 3 ноября, время в пути — от 4 часов 45 минут. Стоимость пакетных туров, с учётом перелёта, стартует от 62 тыс. руб. на человека за шесть ночей.

На данный момент информации об этих перелётах в расписании пермского аэропорта нет.

Ранее сообщалось, что Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов для нескольких авиакомпаний, которые осуществляют рейсы из пермского аэропорта. В перечень вошли 13 направлений, в числе которых Самара, Нижневартовск, Казань, Тюмень, Калининград.





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