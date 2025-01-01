Алёна Бронникова Закрытая из-за оттепели переправа в Кунгурском округе Прикамья возобновила работу Максимальная грузоподъёмность составляет 3 тонны Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кунгурском муниципальном округе Прикамья вновь открыли ледовую переправу через Сылву, соединяющую с. Троица и п. Ильича. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Протяжённость переправы составляет 2,7 км. Максимальная грузоподъёмность — 3 тонны.

Напомним, проезд по застывшему водоёму, соединивший Троицу и посёлок Ильича, был открыт 31 декабря. В начале января из-за погодных условий его функционирование было временно приостановлено.

В данный момент на территории региона действует семь ледовых переправ. Седьмую, с грузоподъёмностью до 10 тонн, открыли 11 января через Чусовую между п. Верхнечусовские Городки и д. Красная Горка. Как указано на сайте краевого МЧС, этой зимой планируется открыть ещё шесть переправ.

По данным синоптиков, температура воздуха в течение текущей недели останется выше среднего — 4-5°. Однако оттепели в ближайшие дни не прогнозируются.

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