Алёна Бронникова Из-за оттепели в Прикамье временно закрыли ледовую переправу в Кунгурском округе Пока в регионе действует пять переправ Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье из-за оттепели закрыли ледовую переправу на реке Сылве в Кунгурском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В связи с погодными условиями временно приостановлено функционирование ледовой переправы на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе (п. Ильича — с. Троица)», — информирует ведомство.

Проезд через застывшую реку между п. Ильича и Троицей был открыт 31 декабря. Его максимальная грузоподъёмность составила 3 тонны.

Всего в этом году на территории региона было организовано шесть ледовых переправ. Ранее из-за тёплой погоды были введены ограничения на переправе через Каму между Оханском и Юго-Камским. На лёд сейчас не пропускаются автомобили массой свыше 2 тонн и прицепы. Дополнительной информации о работе остальных проездов по застывшим водоёмам ведомство не публиковало.

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