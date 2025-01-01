Зарина Ситдикова В Прикамье из-за оттепели вводятся ограничения на ледовой переправе под Оханском На реку не допускаются автомобили тяжелее двух тонн Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье из-за наступившей оттепели введены ограничения на ледовой переправе через Каму между Оханском и Юго-Камским. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Пермского края».

Как уточнили в ведомстве, ограничения касаются тяжеловесных машин. В частности, на лёд не пропускаются автомобили массой свыше 2 тонн и прицепы.

По информации регионального ГУ МЧС, данная ледовая переправа была открыта 28 декабря 2024 года. Изначально толщина льда на сезонном проезде позволяла пользоваться им автомобилям грузоподъёмностью до 5 тонн.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что всего в Пермском крае организовано шесть ледовых переправ. Накануне два безопасных проезда по застывшим водоёмам были организованы в Гайнском муниципальном округе. Они расположены в районе п . Касимовка, в створе автодороги Верхняя Старица—Касимовка и в районе п. Кебраты в створе автодороги Лугдын—Кебраты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.