Зарина Ситдикова В Пермском крае организовано шесть ледовых переправ В регионе открылись ещё два проезда по застывшим водоёмам Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье открылись ещё две ледовые переправы, после чего их общее количество по региону выросло до шести. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, два безопасных проезда по застывшим водоёмам организованы в Гайнском муниципальном округе. Один из них расположен на р. Каме в районе п . Касимовка в створе автомобильной дороги « Верхняя—Старица—Касимовка». Его грузоподъёмность составляет до 10 тонн.

Вторая переправа грузоподъёмностью до 5 тонн организована через р. Каму в районе п. Кебраты в створе автомобильной дороги «Лугдын—Кебраты».

В МЧС напомнили автомобилистам, что по всем ледовым переправам нужно двигаться только в хорошую погоду без остановки со скоростью не более 10 км/час с отстёгнутыми ремнями безопасности.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в канун Нового года открылся проезд через р. Сылву (п. Ильича — с. Троица) в Кунгурском муниципальном округе. Грузоподъёмность этой ледовой переправы — до 3 тонн.

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