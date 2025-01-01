В Пермском крае ожидается ещё одна тёплая неделя Но оттепелей уже не будет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 12 января в Пермском крае наблюдался четырёхдневный период аномально тёплой погоды, когда температура превышала норму на 11-13˚ и фиксировались ежедневные оттепели. Однако ночное прояснение в понедельник, вызванное влиянием антициклона, привело к значительному похолоданию (на юге края до -15˚). На грядущей неделе аномальное тепло уже не повторится, но температура останется выше среднего на 4-5˚.

В Пермском крае температурный фон будет колебаться в пределах -5…-10˚, а количество осадков ожидается около нормы либо немного ниже.

В четверг, 16 января, в Прикамье предсказывается кратковременное понижение температуры. Похолодание будет более заметным на севере региона — к утру четверга температура составит -10…-13˚, а днём ожидается до -15˚. В южной части края и в Перми после тёплой ночи (около -5˚) днём при северо-западном ветре температура понизится до -10…-12˚. Наиболее низкие показатели ожидаются в ночь с четверга на пятницу: по краю -14…-19˚, на севере до -22˚, в Перми -15…-17˚.

С пятницы вновь ожидается сильный приток тёплого воздуха на Европейскую территорию России, он доберётся до Урала к выходным. В субботу температура составит -6…-11˚, а в воскресенье поднимется до -2…-7˚.

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