Зарина Ситдикова В Перми завершились работы в новом муниципальном приюте на Верхнемостовой Объект введут в эксплуатацию после устранения подрядчиком замечаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершились работы в новом муниципальном приюте для животных на ул. Верхнемостовой, 38. Об этом сообщает газета «Пятница» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как пояснили изданию в мэрии, на данный момент подрядчик устраняет замечания, которые касаются отделки помещений в ветеринарном блоке. Затем будет проведена межведомственная оценка готовности объекта. А после будет приниматься решение о начале переезда животных.

Ранее «Новый компаньон» писал, что земельный участок с расположенными на нём постройками общей площадью 1,75 га был передан из собственности Пермского края на баланс Перми в 2023 году. Дополнительно регион направил субсидии на обустройство приюта.

Подготовкой инфраструктуры объекта занимались два подрядчика: ИП Аршалуйс Мовсесян за 6,8 млн руб. и ООО «ПСК «Билдинг» за 40 млн руб. Ветеринарным блоком, где нашли нарушения при выполнении работ, занималась последняя компания.

Приют рассчитан на 1 тыс. животных, его общая площадь составляет 1,75 га. На территории объекта были проведены работы по благоустройству и монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, построены ветеринарный пункт, восстановлено ограждение, установлено более 200 вольеров для собак.

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