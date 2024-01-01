Зарина Ситдикова
На территории нового муниципального приюта в Перми устанавливают вольеры
Места содержания животных разделены на тёплую и холодную зоны
На территории нового муниципального приюта для животных на ул. Верхнемостовой, 38 ведётся установка вольеров. Основная часть работ уже завершена. Об этом сообщает управление по экологии и природопользованию администрации Перми.
В ведомстве уточнили, что на объекте уже обустроены 162 вольера для постоянного содержания собак и 25 вольеров в карантинной зоне. Объекты имеют тёплую и холодную зоны общей площадью 10 кв. м. Один вольер может вмещать до пяти животных.
Кроме того, на площадке бывшего свинокомплекса выполнен ремонт ограждения и санитарного пропускника, подготовлено основание под размещение модульного здания. На территории также оборудована зона для выгула собак.
Параллельно строительству объектов в приюте велись работы по водоснабжению и водоотведению, было подключено наружное освещение, сейчас продолжаются электромонтажные работы.
Строительство приюта планируется завершить до конца 2024 года. В течение оставшегося времени на площадке установят модульное здание ветеринарного блока и дополнительные 33 вольера.
Как ранее сообщал «Новый компаньон», после сдачи объекта в него перевезут животных из старого приюта на ул. Соликамской.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.