Зарина Ситдикова На территории нового муниципального приюта в Перми устанавливают вольеры Места содержания животных разделены на тёплую и холодную зоны Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На территории нового муниципального приюта для животных на ул. Верхнемостовой, 38 ведётся установка вольеров. Основная часть работ уже завершена. Об этом сообщает управление по экологии и природопользованию администрации Перми.

В ведомстве уточнили, что на объекте уже обустроены 162 вольера для постоянного содержания собак и 25 вольеров в карантинной зоне. Объекты имеют тёплую и холодную зоны общей площадью 10 кв. м. Один вольер может вмещать до пяти животных.

Кроме того, на площадке бывшего свинокомплекса выполнен ремонт ограждения и санитарного пропускника, подготовлено основание под размещение модульного здания. На территории также оборудована зона для выгула собак.

Параллельно строительству объектов в приюте велись работы по водоснабжению и водоотведению, было подключено наружное освещение, сейчас продолжаются электромонтажные работы.

Строительство приюта планируется завершить до конца 2024 года. В течение оставшегося времени на площадке установят модульное здание ветеринарного блока и дополнительные 33 вольера.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», после сдачи объекта в него перевезут животных из старого приюта на ул. Соликамской.

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