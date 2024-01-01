Зарина Ситдикова Власти Перми заключили контракты на обустройство нового приюта для животных Обновлением инфраструктуры бывшего свинокомплекса занимаются два подрядчика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми заключили два контракта на обустройство нового муниципального приюта на 1 тыс. животных по ул. Верхнемостовой, 38. Ранее на этой площадке располагался свинокомплекс. Об этом сообщает газета «Пятница».

Напомним, земельный участок с расположенными на нём постройками общей площадью 1,75 га был передан городу регионом в прошлом году. На сегодняшний день, по информации издания, для приюта уже изготовлены 187 вольеров для собак. Сейчас ведётся подготовка инфраструктуры для их размещения.

Как следует из документации, размещённой на портале госзакупок, в рамках одного из контрактов ведётся ремонт ветеринарного пункта. На объекте будут, в том числе заменены ворота, восстановлено ограждение, обустроены площадки для выгула собак и зона карантина. Победителем этого аукциона стал предприниматель Аршалуйс Мовсесян. Он выполнит все обозначенные работы за 6,8 млн руб. Срок окончания ремонта — 13 декабря текущего года.

Второй контракт выполняет ООО «ПСК «Билдинг». Подрядчику предстоит оснастить приют объектами некапитального строительства. В их числе дополнительные 33 вольера для содержания четвероногих, а также модульное здание ветеринарного блока, в котором будут размещены операционная, кухня, санузел, котельная, смотровая, кабинет врача, помывочная, склад ветпрепаратов и другие помещения.

Для нормального функционирования всех объектов подрядная организация также обустроит внутренние и наружные инженерные сети.

Цена этого контракта составляет 40 млн руб. Работы должны быть выполнены до 9 декабря этого года.

Когда все объекты будут сданы и введены в эксплуатацию, на новую площадку перевезут постояльцев приюта по ул. Соликамской, 271.

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