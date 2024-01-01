Алёна Бронникова На содержание приюта для животных в Перми в 2024 году выделят 48,8 млн рублей Средства направят на строительство вольеров и ветеринарного блока Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджете Прикамья на 2024 год предлагается предусмотреть дополнительные денежные средства на содержание муниципального приюта для животных без владельцев в Перми. Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту поправок в бюджет на ближайшую трёхлетку, сумма финансирования составит 48,3 млн руб. Деньги выделят за счёт неиспользованного остатка бюджетных ассигнований на 1 января.

Большая часть планируемых расходов будет направлена на обустройство ветеринарного блока — 23,3 млн руб. В рамках этой суммы построят и установят модульное здание с внутренними коммуникациями «для своевременного оказания ветеринарной помощи».

Изготовление и устройство 33 металлических вольеров с подготовкой основания, рассчитанных на 165 собак, обойдётся в 8,5 млн руб. Ещё 8,5 млн направят на обустройство инженерных сетей, 6,9 млн — на ремонт ограждения и 1,5 млн — на текущий ремонт ветеринарного пункта, чтобы обеспечить медперсонал необходимыми условиями в соответствии с санитарными нормами.

В связи с ростом минимальной оплаты труда документом также предлагается увеличить расходы на зарплаты сотрудников краевой Госветинспекции, занимающихся отловом бездомных животных, их учётом, стерилизацией и пр. Ежегодно, в 2024-2026 годах, из бюджета для этого будет выделяться по 6,1 млн руб.

В начале февраля «Новый компаньон» сообщал, что в этом году в Орджоникидзевском районе Перми построят ещё один муниципальный приют для бездомных животных. С подрядчиком заключён контракт на выполнение работ по изготовлению и устройству 187 вольеров.

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