Алёна Бронникова Новый муниципальный приют для животных в Перми появится в 2024 году Объект будет расположен на Верхнемостовой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Орджоникидзевском районе Перми планируют приступить к строительству нового муниципального приюта для бездомных животных. Об этом сообщается на сайте Управления по экологии и природопользованию горадминистрации.

На заседании рабочей группы по вопросам обращения с животными без владельцев начальник ведомства Дмитрий Андреев рассказал, что в конце января в приюте содержалось 810 животных. В связи с этим возникла потребность в дополнительных местах размещения. Для этого будет построен новый объект по ул. Верхнемостовой, 38.

«В настоящее время администрация Перми получила в безвозмездное пользование земельный участок и имущественный комплекс по ул. Верхнемостовой, 38 для обустройства нового муниципального приюта. Заключён контракт на выполнение работ по изготовлению и устройству 187 вольеров. Реализация проекта планируется в 2024 году», — уточнил чиновник.

Сейчас в Перми действует четыре приюта для бездомных собак. Учреждения на ул. Пензенской, 72 и Причальной, 5 переданы в безвозмездное пользование некоммерческим организациям. В ведении муниципалитета остаются приюты на Соликамской, 271 и Верхнемуллинской, 106а. Новый приют будет рассчитан на 900 собак, что позволит закрыть слабо приспособленное учреждение на ул. Соликамской.





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