Экология, безнадзорные животные и молодёжная политика Депутаты Пермской гордумы провели первую в этом году пленарку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Во вторник, 23 января, состоялось первое в этом году заседание Пермской городской думы. Традиционно первый блок пленарки был посвящён отчёту чиновников администрации Перми в рамках часа депутата.

«Зелёное кольцо» и долины малых рек

Первый вопрос касался обсуждения итогов деятельности городского управления по экологии и природопользованию. Как рассказала первый заместитель главы администрации Ольга Андрианова, основные направления деятельности ведомства — это организация мероприятий по охране окружающей среды, защита и воспроизводство городских лесов, управление особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), совершенствование системы озеленения города, а также обращение с животными без владельцев.

Андрианова напомнила, что с 2022 года на территории Перми реализуется проект «Зелёное кольцо», в рамках которого идёт обустройство общественных пространств и экологическое восстановление долин малых рек — Егошихи и Данилихи, а также ООПТ «Черняевский лес».

Так, в Черняевском лесу уже оборудованы деревянные настилы длиной 1350 м, обустроены беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, установлены видеокамеры и т.д. В ходе реализации проекта чиновники решили выполнить дополнительные виды работ: ремонт переездов через водные объекты, расширение велосипедных маршрутов, освещение малых архитектурных форм, оборудование санузлов автономными системами водоотведения и водоснабжения. В связи с этим завершить благоустройство в Черняевском лесу планируется летом 2024 года.

В долинах малых рек планируется сделать пешеходные дорожки с разными видами покрытий, оборудованные спуски, смотровые площадки, мостики, малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение. Там будет установлена система навигации и выполнено озеленение. Также городские власти обещают оборудовать на территории долин визит-центры и дождевые сады (биофильтры) для очистки поверхностного стока. Обустройство в долине Егошихи планируется завершить до ноября 2024 года, а работы в Данилихе затягиваются из-за срыва сроков по вине подрядчика, рассказала Андрианова.

Всего на сегодняшний день в Перми создано 29 ООПТ (24 — местного значения, 5 — регионального). Эти территории занимают 17,5% от площади города.

Ольга Андрианова отметила, что созданное в прошлом году МКУ «Горзеленстрой» активно включилось в экологической работу на улицах Перми. В частности, вдоль улиц было высажено 1,4 тыс. деревьев и кустарников, проведена санитарная обрезка более 3 тыс. деревьев. На содержании учреждения сейчас находится 40 тыс. саженцев, приобретено 53 единицы техники.

Во время обсуждения доклада депутат Эдуард Гараев спросил, почему оказались низкими показатели освоения средств по благоустройству долины Данилихи. Андриянова пояснила, что возникла проблема с подрядчиком, который, несмотря на неоднократные предупреждения, срывает сроки. В связи с этим первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник попросила оценить риски неисполнения работ. По словам Ольги Андрияновой, работы по Егошихе будут закончены в ноябре 2024 года, а по Данилихе есть риск срыва сроков. Но ситуация, по мнению чиновницы, находится на особом контроле.

Депутата Арсена Болквадзе заинтересовал вопрос о том, насколько был реализован комплексный план развития ООПТ в Перми, принятый в 2014 году. Ольга Андриянова отметила, что за это время было создано 13 ООПТ местного значения из 13 планировавшихся. Кроме того, действуют два региональных из четырёх, два ООПТ находятся в стадии организации.

Отлов безнадзорных животных

В Перми за пять лет в два раза снизилось количество покусов со стороны животных без владельцев, а в прошлом году с улиц города было отловлено более 1,3 тыс. бездомных собак. Например, в 2021 году с улиц города было отловлено 1118 животных, в 2022-м — 1254 (передано новым хозяевам 1213), а в 2023-м их количество составило уже 1304 (передано новым хозяевам 1312).

Как пояснила Ольга Андрианова, таких результатов удалось добиться благодаря тому, что в 2020 году в Перми было решение о невыпуске животных без владельцев в места прежнего обитания.

Сейчас в Перми действует четыре приюта для бездомных собак. Два учреждения (на ул. Пензенской, 72 и Причальной, 5) переданы в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, муниципальными остаются приюты на ул. Соликамской, 271 и Верхнемуллинской, 106а. Мэрия также планирует построить новый приют на ул. Верхнемостовой, 38, который рассчитан на 900 собак. Это позволит закрыть слабо приспособленное учреждение на ул. Соликамской.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин заявил, что обсуждение представленного доклада показало, что вопросы экологии актуальны и требуют постоянного внимания.

«Отмечая положительную динамику по стабилизации и даже снижению численности безнадзорных животных, успехи по выдаче таких собак новым хозяевам, нужно тщательно посчитать экономику, уточнить обоснованность расходов», — пояснил спикер гордумы.

Молодёжный вопрос

Вторая большая тема на часе депутата была посвящена реализации молодёжной политики в Перми. И.о. заместителя главы города Екатерина Мальцева рассказала о том, как организована работа с молодёжью, какие поводятся мероприятия и сколько молодых людей в Перми.

По её словам, сегодня в краевой столице живёт более 285 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это 45% от общей численности молодёжи Прикамья. Из них ученики старшей школы 14-17 лет составляют 12,3%, студенты вузов и колледжей 18-24 лет — 20,7%, молодые люди 25-35 лет — 58,5%.

Екатерина Мальцева рассказала, что для поддержки активной и талантливой молодёжи в Перми регулярно проводится конкурс «Вижу.Могу.Делаю», где каждый может презентовать свои проекты. Так, в прошлом году было отобрано 16 проектов-победителей. Также проводится конкурс субсидий для НКО, ежегодно выдающимся ребятам присуждаются премии главы города «Пермь 20х20» и «Золотой резерв». Большое внимание уделяется профилактике потребления психоактивных веществ. Активные пермяки поддерживают эту работу и предлагают свои идеи. Городские власти стимулируют участие юных пермяков в различных форумах и фестивалях от городского до федерального уровня.

По мнению Мальцевой, важно не только организовать разнообразные мероприятия для молодёжи, но наполнять существующую городскую инфраструктуру смыслами, создавать новые пространства, где молодые пермяки могли бы реализовать себя. Одним из центров развития молодёжной культуры и точкой притяжения молодых и активных горожан стал обновленный Дом молодёжи.

Также мэрия планирует заявить Пермь в качестве молодёжной столицы России.

Обсуждая итоги реализации молодёжной политики, представленные в докладе Мальцевой, депутат Даниил Морозов рассказал, что часто общается с молодыми пермяками и спрашивает у них, чего не хватает краевой столице. Основная причина переезда молодежи в другие города — интересные и актуальные образовательные программы. Поэтому депутат поинтересовался, что делает мэрия для улучшения образовательных программ и профориентации школьников.

Мальцева пояснила, что в Перми ведётся работа со школами, создаются спецшколы с углубленным изучением определённых предметов, а образовательные программы обсуждаются с ректорами пермских ВУЗов в рамках Координационного совета по делам молодёжи.

Вопрос об оттоке молодёжи из Перми возник неслучайно. Почти год назад заместитель главы Перми Алексей Грибанов, выступая с докладом по молодёжной политике, рассказал, что молодёжь уезжает из краевой столицы из-за недостатка качественного высшего образования и ограниченных возможностей дальнейшего трудоустройства. В ходе первого заседания гордумы в этом году часть депутатов высказала мнение, что из города продолжается отток молодёжи. При этом если из Перми молодёжь уезжает в другие регионы, то в Пермь наблюдается приток из территорий Прикамья.

С этой точкой зрения не согласился глава Перми Эдуард Соснин. Он призвал коллег из депутатского корпуса мыслить «другими категориями». Мэр сослался на темпы ввода жилья в городе, которые бьют рекорды на протяжении последних трёх лет. Он отметил, что население Перми как минимум не сокращается, и в ближайшей перспективе не ожидается его глобального сокращения.

«Хватит не верить в Пермь, у нас всё впереди», — отметил глава города.

Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов высказал мнение, что нужно создавать в Перми комфортные условия для жизни и самореализации молодежи.

Депутаты также обратили внимание чиновников на необходимость создавать точки притяжения молодёжи не только в центре, но и в районах. Так, председатель комитета гордумы по социальной политике Наталья Рослякова отметила недостаточную оснащенность помещений для работы с молодежью в районах. По её мнению, должен быть поднят вопрос об увеличении смет районных администраций.

Подводя итог обсуждения, Дмитрий Малютин отметил, что необходимо двигаться вперёд и расширять участие города в приоритетных направлениях молодёжной политики.

Делегирование молодым

Третьим вопросом часа депутата стало рассмотрение отчёта об итогах деятельности Молодёжного парламента Перми III созыва. Его председатель, Дарья Белякова-Тихонова, рассказала, что в прошлом году члены Молодёжного парламента реализовали 27 социально-значимых проектов. Их участниками стали более 7,5 тыс. молодых людей. Для этого активисты выиграли шесть грантов на общую сумму более 2 млн руб. и привлекли средства партнёров — около 3,4 млн руб.

Самые масштабные проекты прошлого года — Пермский межвузовский форум, проект «Молодёжь — будущее России», Пермский Экозабег, спортивный фестиваль «Вернись в реальность» и фестиваль «Оберегая детство».

В 2023 году молодые парламентарии активно начали заниматься мониторинговой деятельностью. Они проверяли качество зимнего содержания дорог и тротуаров, оценивали состояние остановочных комплексов и контейнерных площадок, а также доступность городской среды для инвалидов.

Лишение мандата

Последний вопрос повестки пленарного заседания Пермской городской думы касался изменения в составе фракции КПРФ. Этот вопрос в повестку дня пленарки внёс руководитель фракции Илья Власов.

Выступая с докладом, Власов пояснил, что во фракцию КПРФ при Пермской городской думе поступило заявление депутата Сергея Медведева о выходе из фракции. На заседании фракции 13 января этого года его заявление было рассмотрено и удовлетворено.

Власов сослался на ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Согласно этому закону, основанием для прекращения полномочий для депутата, избранного по партийным спискам, является его личное заявление. Присутствующий на заседании прокурор Перми Егор Шмырин подтвердил это.

В итоге депутаты единогласно поддержали решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Сергея Медведева. Также он исключён из фракции КПРФ. За это решение проголосовали все присутствующие на пленарном заседании 33 человека.

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