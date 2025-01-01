Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет ещё один театральный «Щелкунчик» В Пермском театре кукол в 2025 году планируется четыре премьеры Поделиться Твитнуть

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К следующему Новому году собственную версию главного новогоднего спектакля планирует представить Пермский театр кукол. Его художественный руководитель Дмитрий Вихрецкий поставит спектакль, в котором хочет поразмышлять, для чего нужен «Щелкунчик» в XXI веке.

Пьесу для постановки пишет московский драматург, прозаик и киносценарист Александр Тюжин. По словам Дмитрия Вихрецкого, пермский кукольный «Щелкунчик» (6+) будет основан не на балетном сюжете, а на оригинальной повести Э.Т.А. Гофмана, однако от музыки Чайковского театр отказываться не намерен: «Зрители будут этого ждать, и нельзя обманывать их ожидания. Новогодняя публика — самая консервативная!» — считает Дмитрий Вихрецкий.

По его мнению, у театра кукол есть большие преимущества перед любым другим театром в реализации знаменитого сюжета: так, крысы здесь не будут расхаживать на двух ногах, ведь это будут не актёры в костюмах крыс, а настоящие крысы, пусть и кукольные. Художник-постановщик спектакля — Елена Наполова, премьера планируется на 20 декабря.

Дмитрий Вихрецкий говорит, что в целом наступивший год в Театре кукол можно охарактеризовать как «От «Колобка» до «Щелкунчика» через Пушкина и киберпанк».

Первая премьера — «Колобок» (0+) в постановке режиссёра Натальи Белоусовой и художницы Елены Наполовой планируется в апреле. «Маленькие трагедии» (12+) по Пушкину представит в июне лауреат «Золотой маски» Александр Янушкевич. Киберпанк-спектакль «Скачайте наши души» (12+) ставит Дмитрий Вихрецкий, премьера запланирована на октябрь.

В настоящее время спектакли под названием «Щелкунчик» есть в репертуаре Пермского театра оперы и балета (6+), театра «Балет Евгения Панфилова» (12+) и Пермского ТЮЗа (6+).





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