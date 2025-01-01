Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре кукол снова ставят киберпанк-спектакль Осенью состоится премьера детектива из «загробной» жизни Поделиться Твитнуть

Дмитрий Вихрецкий

Константин Долгановский

Художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий осенью представит постановку по книге Татьяны Замировской «Смерти.net» (18+). По словам режиссёра, спектакль, который получил название «Скачайте наши души» (12+), будет рассчитан на старших школьников.

Татьяна Замировская — белорусская писательница, принимавшая участие в проекте «Макс Фрай». Роман «Смерти.net» был издан в 2021 году и вошёл в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». Критик Константин Мильчин охарактеризовал его следующим образом: «Людмила Петрушевская и Филип Дик пьют кофе из термоса и сочиняют новый сезон «Чёрного зеркала». В книге рассказывается о будущем, в котором сознание людей оцифровывается, и человек может быть виртуально воскрешён после смерти. Из виртуального мира умершие могут общаться с родными по видеосвязи. Сюжет детективный: главная героиня из «потустороннего мира» расследует собственное убийство.

По словам Дмитрия Вихрецкого, постановка «Скачайте наши души» продолжит серию спектаклей для подростков в стиле «киберпанк», начатую «Цветами для Элджернона» (12+) и «Илиадой v.2.0» (16+). Во всех спектаклях этого цикла активно используются видеотехнологии.

«Цветы для Элджернона», поставленные Вихрецким и художницей Викторией Ельцовой в 2020 году с использованием фигурок Lego, до сих пор являются самым «гастрольным» спектаклем в репертуаре театра. Так, в июне он будет показан на международном фестивале КукArt в Санкт-Петербурге.

«Илиада v.2.0» — одна из самых интригующих и нашумевших премьер последнего времени в Перми. К сожалению, из-за технических и организационных сложностей его нечасто удаётся показывать. Следующие показы намечены на 22 и 23 января.

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