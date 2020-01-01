Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Принц и робот «Балет Евгения Панфилова» представил обновлённую версию «Щелкунчика» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Богданов

Восстановление мемориальных спектаклей Евгения Панфилова — постоянный источник пополнения репертуара его театра и миссия нынешнего художественного руководителя коллектива Сергея Райника. Театр сохраняет и периодически показывает «Клетку для попугаев», «Блокаду», «Восемь русских песен», «Реку» и другие балеты из наследия легендарного хореографа, а в начале нового года продемонстрировал восстановленного «Щелкунчика» (12 +).

Панфилов неоднократно брался за современное прочтение балетной классики, но, в отличие от ставших культовыми «Ромео и Джульетты», «Щелкунчик» нельзя назвать его безусловной удачей. Созданный в 2000 году, балет демонстрировал все стилистические слабости позднего Панфилова: манерность, декоративность, лёгкий эпатаж, слишком осторожный, чтобы по-настоящему шокировать. Что уж скрывать: это была одна из самых неудачных работ хореографа. Поэтому идея Райника восстановить этот балет казалась спорной; однако премьера показала, что определённое зерно в ней имеется.

Райник сократил спектакль в полтора раза, очистил и укрупнил основные идеи и сюжетные линии, и в спектакле проявились некоторые очень важные для понимания всего панфиловского наследия детали.

В этом «Щелкунчике» Дроссельмейер представляет Маше механического человека-воина, которому суждено победить мышиное полчище; после победы Щелкунчик галантно знакомит девушку с Принцем её мечты, и бедной Маше приходится выбирать между ними двумя. Выбор героине так и не даётся: она словно застревает между двумя мужчинами.

Фото: Андрей Богданов

В этой версии Принц и Щелкунчик — два героя, их танцуют два разных артиста, таким образом, мотив сказочного превращения, который существует в классическом балете, здесь замещается мотивом двойничества, важным для панфиловского творчества. Поскольку героиня одна, а героев двое, в балете много па-де-труа, причём главный «треугольник» всё время дублируется «треугольниками» второстепенными: так, «розовый вальс» танцуют не пары, а трио, и в этих ансамблях, в противовес главному, уже один мужчина и две девушки; китайский танец тоже исполняет трио — три смешных гендерно нейтральных персонажа в бесформенных цветных балахончиках, этакие игрушечные покемоны. Тема трансформации гендерных ролей в этом спектакле едва-едва намечена, но она тоже важна — и для «Щелкунчика», и для творчества Панфилова в целом.

Из старинной панфиловской постановки Райник сохранил всё самое эффектное, а всевозможные связки ликвидировал. В числе главных хитов — безусловно, восточный танец. Он, в отличие от классической постановки, не дуэт, а соло и существует в двух версиях — мужской и женской; первую танцует Алексей Расторгуев, вторую — Мария Тихонова, и в обоих случаях это совершенно пленительно. Эмоционально, приподнято и энергично выглядит «розовый вальс», подкупающий своей отточенной геометрией. Интересно решена пластика Мышильды и Мышиного короля, которые в панфиловской версии больше напоминают «королевственных особ» из кэрроловской «Алисы»: не уродливы, а по-своему прекрасны с лёгким оттенком порочности.

Фото: Андрей Богданов

Словом, «Щелкунчик» в версии Райника превратился в парад эффектных хореографических находок, но та же операция сделала балет отрывистым, разваливающимся на фрагменты. Очень сложно проследить его фабулу, тем более что программок с либретто не существует. Сюита характерных танцев появляется словно из ниоткуда, не оправданная ничем в сюжете: здесь ведь нет ни новогоднего карнавала, ни сказочного города Конфеттенбурга, откуда же взялись все эти чудные персонажи? Во второй половине спектакль окончательно превращается дивертисмент, тем более что каждый характерный танец сделан в особой стилистике: например, русский танец откровенно отсылает к Russian Seductian — этакое варьете а-ля рюс. Наверное, постановщику стоит ещё раз пересмотреть редактуру спектакля, так сказать, на свежую голову, и придумать, как объединить детали и укрепить всю конструкцию.

Сергей Райник сам прекрасно понимает, что работа, показанная в Частной филармонии «Триумф» 20 и 28 января, пока несовершенна, это, по его признанию, work-in-progress. Вопросы возникают по отношению и к компоновке музыки Чайковского, и к качеству фонограммы, и к сценическому оформлению: в спектакле 2000 года были большие декорации, рассчитанные на сцену Театра-Театра, в «Триумф» их, конечно, не приладить, и нынешнее оформление, которое сценографией назвать сложно, слепили из того, что было — стулья и трон из «Фауста» (16 +) плюс незатейливое видео с какими-то интерьерами и чем-то вроде искр и снежинок. Свет тоже огорчает: то слепит глаза зрителю так, что танцовщиков не рассмотреть, то световой конус движется по сцене неточно, артисты то и дело пропадают в тени.

Сложно назвать идеальным и кастинг, и исполнение. Сергей Райник сетует, что по объективным причинам выбыли многие солисты, и это очень заметно: некоторые роли явно сделаны в последний момент артистами, вышедшими на подмену. После первых премьер сезона — «Головокружение» (16 +) и Libertad (12 +), показавших отличную физическую форму труппы и чувство ансамбля у артистов, «Щелкунчик» огорчает: очень уж разный уровень мастерства и подготовки у исполнителей.

Фото: Андрей Богданов

Иногда контраст возникает даже внутри дуэтов: так, Мышильда в исполнении Лады Старковой ослепительно хороша, выразительна, с энергичным жестом, царственной выправкой и внутренним драйвом, который сквозит во всех движениях, а её партнёр Руслан Ильгизитов (Мышиный король) теряется на её фоне, кажется вялым и блёклым, не выдерживает темпа, тормозит. Ильгизитов — танцовщик очень талантливый, но это не вполне его роль и не вполне его партнёрша: он создан для лирики, а не для гротеска.

В испанском танце, который у Панфилова решён как женский дуэт, исполнительницы словно никогда ранее не встречались, не репетировали вместе и вообще прибыли из разных стран и времён. Одна из девушек 28 января танцевала настолько плохо, что непонятно, как её вообще выпустили на сцену. В кулуарах говорили, что у неё какой-то личный стресс.

Огромный контраст существует между Щелкунчиком и Принцем, которые должны, по идее, быть двойниками. Павел Васькин и Павел Гасимов уже играли родных братьев в «Земле обетованной», и там они были действительно похожи, здесь же можно говорить скорее о противопоставлении, чем о сходстве. Павел Васькин блестяще играет этакого Железного человека — то ли механическую игрушку, то ли супергероя из вселенной «Марвел», и, даже когда его лицо закрыто причудливой маской в стиле стимпанк, он выразителен, в нём чувствуется и героизм, и трагедия, и совершенно неотразимая харизма, но главное его «оружие» — роскошная танцевальная техника, безупречность в каждом движении. «Щелкунчик» — его бенефис.

О Принце — Павле Гасимове такого не скажешь. Он скорее слащав, чем обаятелен; но главное — его танец не столь выразителен. На месте Маши, думается, любая зрительница сделала бы выбор, ни минуты не задумавшись.

В роли Маши на премьере выступала Елизавета Чернова. Она ведущая солистка труппы, и каждый раз, глядя на её танец, хочется спросить: «Почему она не танцует классику?» Этим ступням и этим рукам позавидует любая балетная прима. Казалось бы, роль Маши создана для Елизаветы, и она действительно хороша — легка, изысканна, с тем драгоценным для балерины даром танцевать так, как будто это совсем не требует усилий… Но всё же эту роль ей стоило бы дать лет 15 назад. Сейчас хочется её видеть в ролях более сложных психологически и интеллектуально, с более насыщенным подтекстом.

Публика принимала «Щелкунчика» восторженно — у «панфиловцев» вообще очень преданный и благодарный зритель. Этот спектакль будит одновременно воспоминания и воображение и оставляет приятнейшее послевкусие, которое отбивает охоту критиковать и анализировать. Если его тщательно выстроить, доделать технически и содержательно, он может стать именно тем, чем должен быть «Щелкунчик» — украшением зимнего репертуара танцевального театра.

Фото: Андрей Богданов

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