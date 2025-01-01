Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Александр Янушкевич поставит в Перми «Маленькие трагедии» Премьера назначена на день рождения Пушкина Поделиться Твитнуть

Александр Янушкевич с «Золотой маской»

Константин Долгановский

Художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий сообщил «Новому компаньону», что его предшественник — белорусский режиссёр-кукольник Александр Янушкевич возвращается в Пермь, чтобы поставить «Маленькие трагедии» (12+) Пушкина.

Александр Янушкевич был художественным руководителем Пермского театра кукол в 2014-2016 годах. Его спектакль для взрослых «Толстая тетрадь» (16+) принёс этому театру премию «Золотая маска» впервые в его истории. В 2023 году режиссёр вернулся в Пермский край, чтобы поставить в Кудымкаре спектакль «Субботин-Пермяк. Здешний» (12+).

По нашей информации, Янушкевич намерен ставить спектакль со своим постоянным соавтором — художницей Татьяной Нерсисян. Премьера назначена на день рождения Пушкина — 6 июня.

Для театралов это очень хорошая новость: Янушкевич — признанный мастер, лауреат множества премий и фестивалей, в Перми у него осталось немало поклонников.

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