Алёна Бронникова Пермский «Молот» одержал третью победу подряд Подопечные Евгения Попихина обыграли дома «Сокол» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В воскресенье, 12 января, хоккейный клуб «Молот» провёл третий домашний матч в рамках чемпионата ВХЛ. Пермяки сыграли против ХК «Сокол» из Красноярска. Игра завершилась очередной победой хозяев.

«Молот» повёл уже в первом периоде. Первые шайбы в ворота гостей отправили Никита Зимин и перешедший в пермский клуб в декабре Владислав Картаев. Во второй и третьей частях матча два гола забил ещё один новичок — Илья Николаев. Также в третьем периоде отличился Рауль Акмальдинов. «Сокол» забил всего один гол в первом периоде. Итоговый счёт составил 5:1.

Следующий матч пермяки проведут дома. Встреча пройдёт 14 января против ХК «Норильск».

Напомним, предыдущий матч тоже завершился победой пермских хоккеистов. «Молот» 10 января победил по буллитам новокузнецкий «Металлург». Итог игры 3:2.

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