Состав пермского «Молота» пополнил нападающий Владислав Картаев Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

ХК «Молот» (Пермь) подписал контракт с нападающим Владиславом Картаевым, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Владислав — воспитанник челябинской хоккейной школы. До 2008 года он играл за команды, входящие в систему челябинского «Трактора», а затем перебрался в Уфу. В 2009 году дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Толпара», вместе с которым в сезоне 2010/11 завоевал бронзовые медали МХЛ. Кроме того, в рамках этой лиги он также представлял ярославский «Локо».

Владислав не раз вызывался в молодёжную сборную России.

На уровне Континентальной хоккейной лиги спортсмен выступал за «Салават Юлаев», «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург», дважды завоевав бронзу с «Локомотивом».

За свою карьеру в КХЛ 32-летний нападающий сыграл 542 матча, заработав 117 (51+66) очков при показателе полезности «-2».

В Всероссийской хоккейной лиге Владислав представлял «Локомотив», «Дизель» и «Югру». Текущий сезон он начал в ХК «Норильск», где в 29 матчах набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+5».

В ВХЛ он провёл 114 матчей, заработав 47 (19+28) очков с полезностью «+24».

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