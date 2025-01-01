Елена Синица Пермский хоккейный клуб «Молот» победил новокузнецкий «Металлург» Итог игры — 3:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» в пятницу, 10 января, в домашнем матче обыграл новокузнецкий «Металлург». Об этом сообщается в социальных сетях «Молота».

Уточняется, что основное и дополнительное время игры завершилось вничью со счётом 2:2. В составе «Молота» первый гол забил Максим Кицын, второй — Владимир Михасёнок. В серии буллитов решающий бросок сделал Артём Гареев. Итог игры: 3:2 в пользу «Молота».





Следующая игра на стадионе «Молота» будет с «Соколом» (Красноярск) 12 января.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в пермский ХК «Молот» перешёл игрок заокеанской Лиги Илья Николаев. Он выступал за океаном в трёх Лигах: USHL, ECHL и AHL.

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