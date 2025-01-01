Елена Синица В пермский ХК «Молот» перешёл игрок заокеанской Лиги Илья Николаев Он выступал за океаном в трёх Лигах: USHL, ECHL и AHL Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В пермский хоккейный клуб «Молот» перешёл нападающий ярославского «Локомотива» Илья Николаев. Об этом сообщается в социальных сетях пермского клуба.

Илья Николаев — воспитанник ярославской школы хоккея, до 2020 году он выступал в составе местного «Локомотива». Годом ранее стал обладателем Кубка Харламова, а также серебряным призёром Юниорского чемпионата мира.

Начиная с 2021 года он также выступал за океанам в лигах USHL, ECHL и AHL. В рамках USHL 23-летний форвард в 63 матчах набрал 80 (28+52) очков, в ECHL заработал 41 (15+26) балл в 48 играх, а в AHL Илья принял участие в 44 матчах, набрав 10 (3+7) очков.

Ранее сообщалось, что 8 января хоккейный клуб «Молот» на чемпионате ВХЛ обыграл «Динамо-Алтай» на домашнем льду. Пермская команда вырвала победу в серии буллитов.









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