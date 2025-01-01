Алёна Бронникова Новогоднее оформление с улиц Перми уберут после 9 февраля До этой же даты будет работать ледовый городок на эспланаде Поделиться Твитнуть

Марина Сизова

Новогоднее оформление с пермских улиц планируется демонтировать после 9 февраля. Светоиллюминационные конструкции размещены во всех районах города, на крупных дорожных развязках и площадях, в каждом районе установлены украшенные к празднику ели.

Как отмечает пресс-служба администрации Перми, ледовый городок на эспланаде также планируется демонтировать после 9 февраля, если позволят погодные условия.

Напомним, всего в городском оформлении текущей зимой задействовано более 150 светоиллюминационных конструкций, 460 консолей и гирлянд на опорах освещения. Традиционно инсталляциями украсили новогодние прогулочные маршруты во всех районах. Особое внимание уделили оформлению «гостевого маршрута» от аэропорта до Пермского театра оперы и балета. Здесь разместили 43 крупных световых конструкции и 176 декоративных световых элементов на опорах.

Ледовый городок в этом году посвящён гостеприимству и получил название «Большое пермское чаепитие». На его территории построены 10 горок, из них четыре больших с высотой ската в 3 м и 14 ледовых объектов. Он был открыт в конце декабря, но из-за аномально тёплой погоды закрывался уже несколько раз, в том числе на выходные 11 и 12 января.

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