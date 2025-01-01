Елена Синица В выходные 11 и 12 января центральный ледовый городок в Перми не будет работать Причина — аномально тёплая погода Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В предстоящие выходные, 11 и 12 января, в Перми будет закрыт центральный ледовый городок. Причина — аномально тёплая погода. Об этом в социальных сетях сообщает Пермская дирекция.

«При таких условиях эксплуатация ледовых объектов невозможна», — пояснили в ведомстве.



Отмечается, что с 13 января синоптики обещают заметное похолодание. Когда температура воздуха на улице вернётся к стабильным отрицательным значениям, ледовый городок на эспланаде начнёт прежний режим работы.





Кроме этого, в Пермской дирекции напомнили, что жители и гости города могут посмотреть работы участников Молодёжного турнира ледовых скульптур, в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00. Вход со стороны ул. Петропавловской, ближе к Законодательному собранию.









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