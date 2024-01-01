В эспланаде в центре Перми началось возведение ледового городка Его должны открыть 27 декабря Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На эспланаде перед зданием заксобрания Прикамья начались работы по устройству новогоднего ледового городка. Он будет находиться вокруг главной ели на площади.

Как сообщает КП-Пермь, рабочие уже возводят ледовые стены. Установлены также каркасы для будущих горок. Всего в городке планируется построить 10 горок, из них четыре больших с высотой ската в 3 метра.

В этом году в ледовый город называется «Большое пермское чаепитие» и посвящён теме гостеприимства. В городке разместятся 14 ледовых объектов, связанных с этимим темами. В их числе — копия знаменитого авангардного самовара «Спутник», который выпускался на Суксунском заводе по эскизу известного художника Константина Собакина, а также копия самого популярного советского чайного сервиза «Кобальтовая сетка» Анны Яцкевич, который был впервые изготовлен в 1944 году в Ленинграде.

Напомним, 14 декабря в центре Перми на главной ёлке, установленной на эспланаде, зажглись огни. В церемонии приняли участия мэр Эдуард Соснин и спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Открыть ледовый городок власти обещают 27 декабря.

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