На эспланаде зажглись огни главной ёлки Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В субботу, 14 декабря, в центре Перми на главной ёлке, установленной на эспланаде, зажглись огни. «Это значит, что Новый год уже совсем близко!» — написал в своём Telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

В церемонии участвовали многодетные семьи, родственники военнослужащих специальной военной операции, а также школьники-победители различных олимпиад и конкурсов.

Администрация Перми

Напоминаем, в конце декабря на эспланаде откроется ледовый городок под названием «Большое пермское чаепитие».

Ранее градоначальник рассказывал, что при проектировании ледового городка были учтены пожелания горожан, в частности, количество горок будет увеличено с шести (столько было в 2023 году) до десяти. Кроме того, в городке разместятся 14 ледовых объектов, связанных с темой традиционного чаепития и гостеприимства. В их числе — копия знаменитого авангардного самовара «Спутник», который выпускался на Суксунском заводе по эскизу известного художника Константина Собакина, а также копия самого популярного советского чайного сервиза «Кобальтовая сетка» Анны Яцкевич, который был впервые изготовлен в 1944 году в Ленинграде. По словам Эдуарда Соснина, это символично в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

С 28 декабря начнёт функционировать приёмная Деда Мороза на набережной Камы. Кроме того, праздничные мероприятия и ледовые конструкции будут развёрнуты во всех районах города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.