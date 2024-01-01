Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская ёлка зажжётся 14 декабря В ледовом городке будут представлены копии десертов от пермских рестораторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 11 декабря глава Перми Эдуард Соснин подробно рассказал о том, что именно пермяки и приезжие найдут в ледовом городке «Большое пермское чаепитие».

По словам градоначальника, при проектировании ледового городка были учтены пожелания горожан, в частности, количество горок увеличилось с шести —(столько было в 2023 году) до десяти. Кроме того, в городке разместятся 14 ледовых объектов, связанных с темой традиционного чаепития и гостеприимства. В их числе — копия знаменитого авангардного самовара «Спутник», который выпускался на Суксунском заводе по эскизу известного художника Константина Собакина, а также копия самого популярного советского чайного сервиза «Кобальтовая сетка» Анны Яцкевич, который был впервые изготовлен в 1944 году в Ленинграде. По словам Эдуарда Соснина, это символично в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Эскиз "десерта" "Снеговик Павлова". Предоставлено рестораном "Улитка"

Как уже сообщалось, весь городок будет устроен как большой чайный стол. Среди декоративных элементов — копии восьми реальных десертов, созданных пермскими шеф-кондитерами и представленных пермскими ресторанами и кафе, например, десерт «Анна Павлова» в виде снеговика от кафе «Улитка» или набор пирожных «Кубики» от кондитерской Caramella. Гигантские «десерты» будут изготовлены из раскрашенного пенопласта и представлены на тарелках изо льда. Около каждого объекта будет установлен QR-код, пройдя по которому, можно будет узнать о создании десерта и о заведении, где его можно попробовать.

По нашей информации, концепцию городка разработала Наиля Аллахвердиева, недавно уволенная с должности директора Музея современного искусства PERMM.

Свою работу ледовый комплекс начнёт в последних числах декабря и будет доступен для посещения до 9 февраля, если позволят погодные условия.

Старт праздничных новогодних мероприятий будет дан уже в эту субботу, 14 декабря, на церемонии зажжения огней на главной новогодней ели. Что касается самой новогодней ночи, в центральном ледовом комплексе не запланировано массовых праздничных мероприятий, не будут работать и ледяные горки — во избежание травматизма, но городок будет открыт для посетителей. На видеоэкранах будет транслироваться поздравление, будет звучать музыка. Как уже сообщал «Новый компаньон», в новогоднюю ночь в Перми в этом году не будет фейерверка.

В новогодние каникулы, со 2 по 7 января, на территории ледового комплекса пройдут рождественские мероприятия, 7 января состоится концертная программа, посвящённая празднованию Рождества Христова, на территории городка будет установлен рождественский вертеп.

В январе 2025 года пройдёт молодёжный турнир по созданию ледовой скульптуры. Результаты будут подведены 17 января, выставка ледяной скульптуры будет работать до 9 февраля.

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