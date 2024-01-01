В Новый год в Перми не будет фейерверка От салюта отказались по соображениям безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Перми не будет общегородского новогоднего фейерверка. Об этом изданию 59.ru сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики.

В ведомстве пояснили, что это связано с усилением мер безопасности в городе в новогодние праздники. Напомним, по той же причине власти отказались от новогоднего салюта в прошлом году.

В 2024-м из-за антитеррористической защиты в Перми не проводили салюты ни в честь Первого мая, ни на День Победы. Масштабный фейерверк с пляжа у Коммунального моста запустили только 12 июня в День города.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин поделился информацией о некоторых мероприятиях, запланированных на новогодние каникулы. С 29 декабря по 8 января на набережной Камы в Хрустальном зале будет функционировать резиденция Деда Мороза. 26 декабря в Перми пройдёт Главная городская ёлка, а 8 января 2025 года состоится Рождественский концерт. Рождественские ёлки пройдут 11 и 12 января 2025 года. Ледовый городок на эспланаде заработает в конце декабря. Он будет состоять из 14 ледовых объектов, десяти ледовых горок с высотой ската до 3 м и 9 эксклюзивных декораций в виде десертов.

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