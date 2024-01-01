В новогоднюю ночь транспорт в Перми будет ходить до 4 часов утра А 29 декабря на набережной откроется резиденция Деда Мороза Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл заседание организационного комитета, посвящённого подготовке к празднованию Нового года и Рождества в краевом центре. О некоторых решениях встречи он рассказал в своём Telegram-канале.

В частности, 31 декабря и 1 января будет изменено расписание движения городского общественного транспорта. В последний день года автобусы и трамваи решено пустить по расписанию воскресного дня до 23:00. А в новогоднюю ночь с 01:00 до 04:00 движение некоторых маршрутов возобновится, курсировать они будут с интервалом в полчаса.

Соснин также поделился информацией о некоторых мероприятиях, запланированных на новогодние каникулы. С 29 декабря по 8 января на набережной Камы в хрустальном зале будет функционировать резиденция Деда Мороза. 26 декабря в Перми пройдёт Главная городская ёлка, а 8 января 2025 года состоится Рождественский концерт. Рождественские ёлки пройдут 11 и 12 января 2025 года.

На оргкомитете особое внимание уделили событиям на главной площади — эспланаде. Градоначальник напомнил, что в этом году тема празднования посвящена пермскому гостеприимству, и ледовый комплекс получил название «Большое пермское чаепитие». Он будет состоять из 14 ледовых объектов, десяти ледовых горок с высотой ската до трёх метров и девяти эксклюзивных декораций в виде десертов.

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