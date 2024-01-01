Алёна Бронникова Появились эскизы фигур ледового городка на эспланаде в Перми Композиции будут изображать чайные сервизы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Появились эскизы центрального ледового городка в Перми, который планируется построить на эспланаде в зимнем сезоне 2024/25. Администрация Перми поделилась с «Новым компаньоном» изображениями из проекта новогоднего комплекса. В этом году он будет посвящён пермскому гостеприимству.

Ледовый городок будет называться «Большое пермское чаепитие». Согласно проекту, он представит собой большой стол с монументальными чайными сервизами изо льда, горками-скатертями высотой от 1 до 3 м и покатушкой. Внутри, по информации мэрии, развернётся главная сюжетная линия. Там будут расположены созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты.

«"Большое пермское чаепитие" в этом году будет символизировать гостеприимство Перми и дружеское взаимопонимание», — отметили в департаменте культуры и молодёжной политики.

Администрация Перми

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