Елена Синица Ледовый городок на эспланаде будет посвящён пермскому гостеприимству Новогодний комплекс на эспланаде будет называться «Большое пермское чаепитие» Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент культуры и молодежной политики

В этом году центральный ледовый городок будет посвящён пермскому гостеприимству. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Уточняется, что в зимнем сезоне 2024/25 новогодний комплекс на эспланаде будет называться «Большое пермское чаепитие». Согласно эскизному проекту, ледовый городок будет представлять собой большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями. Внутри же будут десерты, созданные пермскими шеф-кондитерами, рассказали в администрации.

Также на эспланаде будут композиции из льда, которые будут изображать чайные сервизы.

«Большое пермское чаепитие» будет располагать к дружеским встречам и взаимопониманию, отмечают в департаменте культуры и молодёжной политики.





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