Алёна Бронникова Власти установили подзону в 32 этажа для строительства в Перми 100-метровой башни Рядом с новым домом построят многоуровневую стоянку Поделиться Твитнуть

Изображение проекта предоставлено пресс-службой Минимущества Пермского края

В Перми установили подзону в 32 этажа для строительства 100-метрового жилого дома в Дзержинском районе, в границе улиц Окулова и Монастырской и зданий по ул. Окулова, 62 и ул. Монастырской, 144. Соответствующее постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки от 23 декабря было опубликовано на сайте краевого правительства.

Документом устанавливаются границы подзон в 32 этажа и предельный максимальный коэффициент плотности застройки 3,57.

В октябре комиссия по ПЗЗ одобрила увеличение высотности застройки данного участка. Также осенью минимущество Прикамья утвердило документацию по планировке территории под строительство нового жилого дома.

Площадь зоны многоквартирной застройки со встроенно-пристроенными и отдельно стоящими объектами нежилого назначения составит почти 1,6 га. Площадь зоны планируемого размещения объектов с предельной высотой не более 32 этажей — 1,7 тыс. кв. м. Площадь всех квартир без учёта балконов и лоджий составит не более 18,8 тыс. кв. м. Помимо многоквартирного дома, ООО «Специализированный застройщик «Юника Окулова» планирует возвести отдельное шестиэтажное здание многоуровневой стоянки закрытого типа на 125 машино-мест.

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