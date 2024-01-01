Алёна Бронникова Утверждён проект планировки участка для возведения 100-метровой жилой башни в Перми Площадь квартала займёт 1,6 га Поделиться Твитнуть

Изображение проекта предоставлено пресс-службой Минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 2 ноября утвердило документацию по планировке территории под строительство 32-этажного жилого дома в Перми. Согласованы параметры планировки и межевания участка в Дзержинском районе, ограниченного улицами Окулова и Монастырской, а также зданиями на Окулова, 62 и Монастырской, 144.

Согласно указанным в документе данным, площадь зоны многоквартирной застройки со встроенно-пристроенными и отдельно стоящими объектами нежилого назначения составит почти 1,6 га. Площадь зоны планируемого размещения объектов с предельной высотой не более 32 этажей — 1,7 тыс. кв. м, зданий с предельной высотой до шести этажей — 1,2 тыс. кв. м, до двух — 968 кв. м, до одного — 1,3 тыс. кв. м. Площадь всех квартир без учёта балконов и лоджий составит не более 18,8 тыс. кв. м.

На пересечении ул. Толмачёва и Окулова застройщик планирует возвести 32-этажный многоквартирный дом с нежилыми помещениями с широким спектром услуг, в том числе с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными объектами коммерческого назначения и коммунальной инфраструктуры, а также отдельное шестиэтажное здание многоуровневой стоянки закрытого типа на 125 машиномест.

Документация по планировке территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что доминантой будущего ЖК планируется сделать дом высотой около 100 м, который будет расположен в глубине квартала, а вдоль красной линии построить двухэтажный стилобат с коммерческими площадями. Многоуровневый паркинг возведут вблизи перекрёстка улиц Окулова и Толмачёва.

Проект прошёл общественные обсуждения, а комиссия по ПЗЗ установила предельную высотность застройки территории. Девелопер «Юника инвест» планирует приступить к работам в следующем году.

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