Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в створе нового моста будет построена жилая башня Архитектурный облик объекта должен соответствовать «духу места» Поделиться Твитнуть

Изображение проекта предоставлено пресс-службой Минимущества Пермского края

На углу улиц Толмачёва и Окулова застройщик «Юника инвест» планирует возвести 32-этажный жилой дом. Об архитектурном решении нового объекта рассказал на заседании Градостроительного совета Пермского края 7 июня генеральный директор ООО «Ландшафт. Архитектура. Дизайн» Максим Моховиков.

По словам архитектора, решающими факторами при разработке концепции развития этой территории были возможность возвести здесь объект высотой около 100 м, а также строительство нового моста через Каму. Здание расположится в створе моста и будет высотной доминантой в перспективе при движении через мост с правого берега.

«Архитектура обусловлена историей этого места, мы хотели всё-таки дух места передать, чтобы объект не просто как инопланетный корабль приземлился, а имел какие-то корни. Он монументальный, с применением «вечных» материалов — кирпича и металла. Дорого, долговечно, стабильно», — рассказал архитектор Максим Моховиков.

Применение классических, несколько архаичных строительных материалов, а также цветовые и другие визуальные решения, по замыслу архитектора, должны вызывать ассоциации с портовыми постройками и мостовыми конструкциями, поскольку история этой территории связана с портом, основанным ещё в 1723 году; в своё время здесь находились и другие важные инфраструктурные объекты: железнодорожный мост через Данилиху (сейчас он проходит через ул. Локомотивную), городская электростанция, мукомольный комбинат. В настоящее время об этой истории напоминает объект культурного наследия — Дом грузчика с башенкой-маяком. Новая жилая башня должна внешне перекликаться с канонами промышленной и транспортной архитектуры прошлого. Визуальные «рифмы» нового здания — это мост, портал; элементы строительных конструкций будут имитировать фермы, вертикальный ритм пилонов.

Изображение проекта предоставлено пресс-службой Минимущества Пермского края

Согласно проекту, жилая башня расположится в глубине квартала, а вдоль красной линии расположатся коммерческие помещения в двухэтажном стилобате, которые должны образовать большую зону торговли и сервиса для жильцов этого дома и всей территории. Вход в коммерческие помещения будет возможен с двух сторон — с улицы и из прогулочного дворика-патио. У самого перекрёстка улиц Окулова и Толмачёва будет находиться многоэтажный паркинг, фасад которого будет выполнен с применением композитных панелей и металлических ламелей.

По информации «Нового компаньона», строительство комплекса должно начаться в 2025 году.

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