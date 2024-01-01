Зарина Ситдикова Проект 100-метровой жилой башни в Перми отправлен на общественные обсуждения 32-этажный дом планируется построить в створе нового моста через Каму Поделиться Твитнуть

Изображение проекта предоставлено пресс-службой Минимущества Пермского края

Члены комиссии по землепользованию и застройке Перми приняли решение направить на общественные обсуждения проект жилого 32-этажного дома, который планируется возвести на углу улиц Толмачёва и Окулова. Девелопером объекта выступает компания «Юника инвест».

На заседание комиссии по ПЗЗ застройщик вынес вопрос о повышении высотности в указанном квартале. Заявитель, в частности, попросил дополнить градостроительный регламент территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 подзонами в 32 этажа и коэффициентом плотности застройки 3,57. Их предлагается установить на двух участках общей площадью 4,5 тыс. кв. м.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что архитектурной доминантой будущего ЖК планируется сделать небоскрёб высотой 100 м. Здание расположится в створе нового моста и будет главным объектом в панораме города при движении с правого берега.

В соответствии с проектом жилая башня расположится в глубине квартала, а вдоль красной линии будет построен двухэтажный стилобат с коммерческими площадями. Вблизи перекрёстка улиц Окулова и Толмачёва будет находиться многоуровневый паркинг. В ЖК также будет предусмотрена подземная стоянка.

К строительству комплекса планируется приступить в 2025 году.

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