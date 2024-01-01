Алёна Бронникова В Перми утвердили зонирование под строительство 100-метровой жилой башни Новый дом построят на пересечении улиц Толмачёва и Окулова Поделиться Твитнуть

Изображение проекта предоставлено пресс-службой Минимущества Пермского края

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) одобрила установление подзоны, разрешающей строительство домов высотой до 32 этажей на двух участках в границах улиц Окулова, Толмачёва и Монастырской в Перми. Заседание состоялось 17 октября.

Рассматриваемый земельный участок находится в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. В комиссию обратилось ООО «Специализированный застройщик «Юника Окулова» с заявлением о дополнении градостроительного регламента подзонами в 32 этажа и плотностью застройки в 3,57 территориальной зоны Ц-2.

«Планируется развитие территории с размещением функционального жилого комплекса с многоуровневым и подземным паркингом и объектами общего назначения. К заявлению приложено соглашение о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием о развитии сети социальной инфраструктуры», - сообщила представитель минимущества на заседании комиссии по ПЗЗ.

Ранее проект застройки двух участков в створе нового моста общей площадью 4,5 тыс. кв. м прошёл общественные обсуждения. Замечаний и предложений не поступало.

Как писал «Новый компаньон», доминантой будущего ЖК планируется сделать жилой дом высотой около 100 м, который будет расположен в глубине квартала, а вдоль красной линии построят двухэтажный стилобат с коммерческими площадями. Многоуровневый паркинг построят вблизи перекрёстка улиц Окулова и Толмачёва. Начало работ запланировано в 2025 году.

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