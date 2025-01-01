Алёна Бронникова В Перми откроется фитнес-клуб московской сети Он разместится на площадке ТЦ «Лайнер» Поделиться Твитнуть

Весной в Перми начнёт работу фитнес-клуб московской сети YoBody Fitness. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», он займёт весь четвёртый этаж ТЦ «Лайнер» (б. Гагарина, 46). В компании отметили, что официальной информации об открытии клуба в Прикамье нет.

Как отмечает издание, YoBody Fitness развивают владельцы бывшего инвестора пермского аквапарка «Востоксервис», сетью управляет ООО «Биэнджи клуб». Проект был запущен в 2023-2024 годах. На данный момент в него входит пять фитнес-клубов в Москве и Московской области. Компания сообщает о готовности арендовать помещения площадью 1,1-2,2 тыс. кв. м по всей России.

Пермский ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией «Сатурн-Р», в 2018-м его закрыли судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности. После простоя в 2023 году более 70% площадей здания приобрели пермские предприниматели Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова, устранившие нарушения и возобновившие работу торгового центра.

В ноябре 2024 года в ТЦ открылись новые магазины и кафе. А в начале января стало известно, что владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин продал Жуковым свои помещения за 15 млн руб.

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