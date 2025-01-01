Площади в пермском ТЦ «Лайнер» продали за 15 млн рублей
Торговый центр открылся в прошлом году после длительного простоя
Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин продал свои помещения в ТЦ «Лайнер» (б. Гагарина, 46) за 15 млн руб.
По данным «Коммерсантъ-Прикамье», площади выкупила семья предпринимателей Жуковых. В настоящее время они владеют большей частью помещений в «Лайнере». Площадь проданных помещений не уточняется.
Как ранее писал «Новый компаньон», в ноябре прошлого года в «Лайнере» открылись новые магазины и кафе. На тот момент в здании находились девять организаций: супермаркет «Пятёрочка», кафе быстрого питания Rostic's и «Шаверма от души», экспресс-кофейня «Кофеman», супермаркет цифровой и бытовой техники «DNS Технопоинт», даркстор «Вкусвилл», магазин Havanasmoke, а также студия балета и растяжки Levita.
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