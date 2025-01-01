Площади в пермском ТЦ «Лайнер» продали за 15 млн рублей Торговый центр открылся в прошлом году после длительного простоя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин продал свои помещения в ТЦ «Лайнер» (б. Гагарина, 46) за 15 млн руб.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», площади выкупила семья предпринимателей Жуковых. В настоящее время они владеют большей частью помещений в «Лайнере». Площадь проданных помещений не уточняется.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ноябре прошлого года в «Лайнере» открылись новые магазины и кафе. На тот момент в здании находились девять организаций: супермаркет «Пятёрочка», кафе быстрого питания Rostic's и «Шаверма от души», экспресс-кофейня «Кофеman», супермаркет цифровой и бытовой техники «DNS Технопоинт», даркстор «Вкусвилл», магазин Havanasmoke, а также студия балета и растяжки Levita.

ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией Александра Репина «Сатурн-Р», а в 2018 году его закрыли судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом 2023 года более 70% площадей здания ТЦ приобрели пермские предприниматели Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова, устранившие нарушения и возобновившие работу торгового центра.

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