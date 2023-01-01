Максим Артамонов В Перми ТЦ «Лайнер» вновь будет работать Он приостановил деятельность в 2018 году из-за нарушений пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми возобновится эксплуатация ТЦ «Лайнер», который находится на бульваре Гагарина в Мотовилихинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Объект не функционировал, поскольку в июле 2018 года по решению Мотовилихинского районного суда его деятельность была приостановлена из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности. В частности, была неисправна система пожаротушения.

После пяти лет простоя собственник привёл здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру, попросив снять запрет. Представители ведомства выехали на объект и пришли к выводу, что нарушения устранены в полном объёме.

Сейчас своё заключение должны дать органы пожнадзора, а затем прокуратура направит ходатайство в ГУ ФССП России по Пермскому краю об окончании исполнительного производства. После этого торговый центр вновь будет работать в штатном режиме.

Напомним, на этой неделе стало известно, что площади пустующего торгового центра приобрели бизнесмены Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова. Они выкупили более 6 тыс. кв. м в здании через процедуру банкротства у банков и физических лиц. Сейчас Жуковы докупают площади у других владельцев помещений. Новые собственники планируют устранить все нарушения и ввести «Лайнер» в эксплуатацию.

ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией Александра Репина «Сатурн-Р».

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