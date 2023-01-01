Алёна Бронникова Закрывшийся из-за нарушений в 2018 году пермский ТЦ приобрёл новых собственников Часть площадей в «Лайнере» выкупили владельцы автобизнеса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми площади пустующего ТЦ «Лайнер» приобрели бизнесмены Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова. Торговый центр был закрыт на протяжении пяти лет из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Жуковы выкупили более 6 тыс. кв. м в здании через процедуру банкротства у банков и физических лиц. Сейчас они докупают площади у других владельцев помещений. Новые собственники планируют устранить все нарушения и ввести «Лайнер» в эксплуатацию.

«Владимир Жуков заметил, что говорить о будущем использовании ТЦ «Лайнер» пока рано, сейчас самое главное — ввести объект в эксплуатацию и устранить нарушения правил противопожарной безопасности. В торговом центре необходимо создать новую систему пожаротушения. Решение об устранении нарушений будет приниматься большинством голосов собственников помещений», — сообщает издание.

ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией Александра Репина «Сатурн-Р». Спустя несколько лет, в 2018 году он был закрыт из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности, в том числе, неисправности системы пожаротушения.

По данным сайта checko, Сергей Жуков является учредителем четырёх действующих ООО: «Завод Гермес» (производство резиновых изделий), «Ракурс» (розничная торговля цветами и кормами для домашних животных), «Цветы Прикамья» (благоустройство ландшафта) и «Интетрум» (основной вид деятельности — создание и использование баз данных и информационных ресурсов). Его супруга Светлана Жукова входит в число учредителей ООО «Автосан-Прикамье», которое владеет зданием салона «Лада Центр Пермь» по ул. Спешилова, 105.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.