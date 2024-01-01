Алёна Бронникова В пермском ТЦ «Лайнер» открылись новые магазины и кафе Здание простаивало пять лет из-за нарушений правил пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТЦ «Лайнер» (бульвар Гагарина, 46) открылись кафе и новые магазины. На информацию в 2ГИС обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Сейчас в здании находится девять организаций. Средни них супермаркет «Пятёрочка», открывшийся ещё зимой, кафе быстрого питания Rostic`s и «Шаверма от души», экспресс-кофейня «Кофеman», супермаркет цифровой и бытовой техники «DNS Технопоинт», даркстор «Вкусвилл», магазин Havanasmoke, а также студия балета и растяжки Levita.

Напомним, ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией Александра Репина «Сатурн-Р», а в 2018 году оказался закрыт судебными приставами из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом прошлого года более 70% площадей здания ТЦ приобрели пермские предприниматели Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова, устранившие нарушения и возобновившие работу торгового центра.

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