В пермском ТЦ «Лайнер» после пяти лет простоя открылся первый магазин Торговый центр закрывали из-за нарушений правил пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТЦ «Лайнер» (бульвар Гагарина, 46) после пяти лет простоя начал работу первый магазин. Это торговая точка федеральной сети «Пятёрочка». Других магазинов в «Лайнере» по-прежнему пока нет. Об этом сообщает v-kurse.ru.

Напомним, ТЦ «Лайнер» был закрыт пять лет назад судебными приставами из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом 2023 года более 70% площадей здания ТЦ приобрели пермские предприниматели Сергей и Светлана Жуковы. В проекте запуска объекта участвует также сын бизнесменов Владимир Жуков — совладелец и директор «Эксперт Авто» (дилер LADA).

ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией Александра Репина «Сатурн-Р». В 2018 году он был закрыт из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности, в том числе, неисправности системы пожаротушения.

Спустя пять лет площади пустующего ТЦ «Лайнер» приобрели бизнесмены Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова.

Новые владельцы «Лайнера» устранили нарушения и заявили, что в ближайшее время торговый центр возобновит работу. В октябре сообщалось, что уже найдены якорные арендаторы на первые три этажа ТЦ. Открытие «Лайнера» должно состояться к лету 2024 года.





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