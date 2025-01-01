Председатель СКР потребовал доклад по уголовному делу об отравлении жителей Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с многочисленными пищевыми отравлениями жителей Перми, которые фиксируются с конца декабря 2024 года. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением готовых блюд, приобретённых в торговых точках сети пекарен «Хлебница».

По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета Российской Федерации затребовал у руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина доклад о ходе расследования и его предварительных результатах.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с конца декабря в краевом центре начали регистрироваться многочисленные случаи обращения горожан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие отмечали, что приобретали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Многие были госпитализированы. СМИ сообщили о 60 попавших в стационар.

По данным Роспотребнадзора, у пациентов обнаруживается возбудитель сальмонеллёза. Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическую проверку. По решению судов Перми работа трёх пекарен «Хлебница» и их заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяты пробы продуктов, сырья и воды, а также проведены обследования сотрудников.

Согласно результатам лабораторных исследований продуктов, изъятых в сети пекарен «Хлебница», возбудитель сальмонеллёза обнаружен в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза», «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком.

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