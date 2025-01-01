В Перми из-за массового отравления людей возбуждено уголовное дело Следователи вызвали на допросы руководителей сети пекарен «Хлебница» Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми по информации о массовом отравлении горожан продукцией сети пермских пекарен возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина следователями СО по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю по информации в СМИ о массовом отравлении граждан в Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в информации ведомства.

В ближайшее время следователи планируют обследовать места, связанные с инцидентами, а также провести допросы руководителей хлебопекарного предприятия и потерпевших, точное количество которых в настоящее время устанавливается.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что с конца декабря в краевом центре были зарегистрированы неединичные случаи обращения в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие отмечали, что приобретали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Многие были госпитализированы.

По данным Роспотребнадзора, у пациентов обнаружен возбудитель сальмонеллёза. Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическую проверку. По решению судов Перми работа трёх пекарен «Хлебница» и их заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяты пробы продуктов, сырья и воды, а также проведены обследования сотрудников. В ходе проверки уже выявлены нарушения санитарных норм.

ЧП с отравлением людей взяла на контроль также Прокуратура Пермского края.

Как пишут СМИ, с конца 2024 года уже более 40 пермяков пожаловались на симптомы отравления, многие попали в больницы. Руководство пекарен винит в случившемся поставщиков.

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