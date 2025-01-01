Зарина Ситдикова В Перми прекратил существование рынок «Гача» Продажа товаров на месте бывшей торговой площадки больше не ведётся Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми прекратил существование рынок «Гача». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, последние торговые ряды вблизи ул. Борчанинова закрылись в конце 2024 года. Сервис «Яндекс.Карты» поменял статус объекта на неработающий.

Как писал «Новый компаньон», снос первых павильонов на «Гаче» начался год назад. После ликвидации рынка территорию площадью 5,49 га, ограниченную шоссе Космонавтов и улицами Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны, планируется застроить домами высотой от двух до 30 этажей. Инвестор обустроит придомовую территорию, детский сад и улично-дорожную инфраструктуру и направит в бюджет города социальный взнос в 277 млн руб.

В октябре 2024 года участки под бывшими торговыми рядами приобрёл федеральный застройщик «Талан». Девелопер намерен развивать территорию совместно с ООО «СЗ «Магнолия» — пермскими бизнесменами Биняминовыми.

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