Александра Пермякова ГОДный результат Вспоминаем главные события уходящего года Поделиться Твитнуть

Политическое событие года — выборы

Константин Долгановский

С 6 по 8 сентября 2024 года проходили выборы в муниципалитетах. Явка на выборы депутатов муниципальных дум (с учётом дистанционного электронного голосования) составила 31,54% (133 949 человек), что является самым высоким показателем явки на подобных выборах с 2014 года. Большинство (304) мандатов депутатов досталось «Единой России». Кандидаты-самовыдвиженцы получили 27 мандатов. «Справедливая Россия — За правду» — 15 мандатов, КПРФ — 11, ЛДПР — 10. По одному мандату обрели «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Также в эти дни прошли довыборы депутатов в ЗС региона по округам №12 (победил Олег Калинский) и №20 (выиграла Ольга Суднева).

В этом году также избирали глав муниципалитетов: сохранили свои посты глава Очёрского округа Алексей Солодников (в кресле главы с 2019 года), глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов (с 2015 года), глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев (с 2007 года), глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев (с 2006 по 2011 год возглавлял администрацию Верещагино, а с 2011-го — район), глава Берёзовского округа Игорь Чайкин (с 2005 года), глава Ординского округа Александр Мелёхин (с 2016 года). До конца года выберут глав в Красновишерске, Звёздном.

В этом году поменял часть своей управленческой команды и глава Перми Эдуард Соснин.

Открытие года — старт первого учебного сезона в новой музыкальной школе

Администрация Перми

Пермская краевая специальная музыкальная школа открылась 2 сентября. Инициатором её создания выступил солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки скрипач Павел Милюков. Он стал художественным руководителем новой школы.

Обучение в новом учебном году начали более 200 учеников из Кирова, Волгограда, Пермского края и Ямала. Всего в программе 20 направлений подготовки по игре на разных инструментах — от баяна до валторны. Школа уникальна тем, что соединяет среднее общее и специальное музыкальное образование, выпускники будут иметь профессиональные навыки сольной, оркестровой и ансамблевой игры.

Здание школы представляет собой О-образное четырёхэтажное строение со встроенным кубом концертно-репетиционного комплекса, который включает в себя большой концертный зал на 400 мест и два малых репетиционных зала вместимостью по 50 человек. В школьном интернате могут проживать 100 иногородних обучающихся, в том числе маломобильных. Школа оснащена необходимым оборудованием и техникой, обеспечена учебниками, а также новыми музыкальными инструментами. На её территории оборудованы спортивная и игровая зоны, зона отдыха и прогулок — «Сквер музыкантов».

Переезд года — из старых бараков в новые корпуса инфекционной больницы

Правительство Пермского края

Новый современный корпус построили на замену деревянным баракам на улице Пушкина. Врачи ждали этого больше полувека. Во время пандемии COVID-19 в старых зданиях не хватало места для всех пациентов, приходилось размещать их в других учреждениях города, и тогда в феврале 2022-го было объявлено о начале строительства новой больницы на ул. Космонавта Леонова, 84а. Этот мини-город из трёх зданий открыли в Перми 4 июля 2024 года. Площадь больничного комплекса составляет около 30 тыс. кв. м, вся территория — порядка 60 тыс. кв. м.

Больница абсолютно автономна: у неё собственная электроподстанция, кислородная станция, налажены водо- и теплоснабжение. В учреждении действуют пять инфекционных, реанимационное, приёмно-диагностическое и лечебно-диагностическое отделения.

Инфекционный корпус рассчитан на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации. В зданиях расположены также поликлиника, аптека, прачечная и столовые. Объекты возвела компания «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»). Строительство обошлось почти в 5,5 млрд руб.

Судебный процесс года — изъятие акций СМЗ в пользу государства

Константин Долгановский

Государству возвращён контроль над Соликамским магниевым заводом, единственным в России производителем редкоземельных металлов (100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4—5% губчатого титана).

Ещё в мае 2022 года суд по иску Генпрокуратуры признал приватизацию завода в 1992—1996 годах незаконной, посчитав, что предприятие выбыло из собственности государства «помимо его воли», поскольку его акционированием занимался комитет по управлению имуществом региона, а не правительство РФ.

89,4% акций, принадлежавших Петру Кондрашёву, Сергею Кирпичёву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову, в январе 2024 года перешли к ГК «Росатом». Прокуратура также потребовала конфисковать оставшиеся 10,6% акций компании у 2,4 тыс. акционеров, купивших их на Московской бирже. Пострадавшие миноритарии и представители биржи подали жалобы в арбитраж. Обеспокоенность ситуацией также выразил Центробанк, по мнению которого, изъятие акций пагубно влияет на доверие инвесторов на фондовом рынке. В декабре этого года стало известно, что государство в лице ПАО «Росатом» готово предоставить миноритариям компенсацию. Механизм выплат будет определён в 2025 году.

Продажа года — госпакет акций «Метафракса» перешёл к «Росхиму»

АО «Росхим» были проданы 9 октября 96,8% акций АО «Метафракс Кемикалс» по стартовой цене 14,7 млрд руб. Компания под названием «Метафракс Кемикалс» работает с 2022 года, это бывший Губахинский химзавод, основанный в 1955 году, позже преобразованный в ГПО «Метанол». Сегодня АО — головное предприятие «Метафракс групп», одного из крупнейших производителей метанола и формалина в стране.

Ранее, в 2023 году, Генпрокуратура РФ в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия в частные руки в 90-е была незаконна — актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны, акции предприятия в судебном порядке были переданы государству.

Участие в нынешних закрытых торгах могли принять компании с консолидированной выручкой за истекший год не менее 40 млрд руб., уставным капиталом не ниже 100 млн руб., численностью работников не менее 2 тыс. человек, зарегистрированные на территории РФ не менее трёх лет и обладающие лицензией на использование сведений, составляющих гостайну. «Росхим», среди активов которого ряд ключевых химических предприятий страны, был единственным участником аукциона.

Реконструкция года — открыт участок трассы М-7 под Краснокамском

Правительство Пермского края

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на ежегодном форуме Минтранса России «Транспортная неделя» 22 ноября дал команду на запуск движения по реконструированному участку федеральной трассы М-7 «Волга» в Краснокамском районе Прикамья.

За четыре года был полностью обновлён участок с 450-го по 459-й км.

Напомним, трасса М-7 «Волга» — это главная транспортная артерия Пермского края. Она обслуживает внутренние перевозки восьми муниципальных районов, а также Перми и Краснокамского округа. Кроме того, здесь проходит транзитный транспорт, направляющийся на Урал и в Сибирь.

Сегодня дорога может пропускать до 40 тыс. авто в день. Ширина проезжей части увеличена с двух до четырёх полос. На участке построена новая двухуровневая транспортная развязка, которая значительно упростила выезд на Западный обход Перми. Установлены автобусные остановки и построены тротуары, ведущие к ним. Трасса снабжена тремя подземными пешеходными переходами и одним надземным. Организован подземный проезд для сельхозтехники. Весь участок трассы освещён. Реконструкция проведена строительно-производственной компанией «Зелёный город». Стоимость госконтракта превысила 3,5 млрд руб.

Маршрут года — на электрокатамаране «Экоходъ-2» от Перми до Закамска

Правительство Пермского края

В начале июня был запущен новый водный электромаршрут Пермь — Закамск, на котором курсирует современный пассажирский электрокатамаран «Экоходъ-2».

Двухпалубный «Экоходъ-2» рассчитан на 130 пассажиров. На борту есть розетки для зарядки гаджетов, кондиционер и туалеты. Катамаран оборудован двумя электродвигателями мощностью 400 кВт каждый и аккумуляторными батареями ёмкостью около 1200 кВт.

Посадка на борт производится на причале №8 Речного вокзала Перми и на модульном причале в районе ДК им. Кирова в Закамске. Для оплаты поездки на судне нужно приложить банковскую карту к валидатору при посадке. Также можно воспользоваться электронным социальным проездным документом. Пассажиропоток на электромаршруте за этот сезон превысил 8 тыс. человек — это на 30% больше запланированного. Дополнительно для качественной работы судна на Перми I установлена зарядная электростанция. Заряд позволяет совершать рейсы длительностью более четырёх часов. Оперативное управление пассажирскими перевозками на «Экоходъ-2» выполняет АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» (аффилированная компания ООО «ВодоходЪ»). По заказу компании «ВодоходЪ» в ноябре на Пермской судоверфи началась также постройка круизного электросудна «Байкал» с рестораном и спа.

Стройка года — открытие нового спортивного комплекса «Энергия»

Администрация Перми

Торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса «Энергия» в центре Перми на ул. Советской, 100 состоялось 13 марта, в октябре его презентовали президенту по видео­связи. Это самое масштабное спортивное сооружение, возведённое в Перми за последние годы. Построено оно было на месте заброшенного пустыря. Общая стоимость составила 2,2 млрд руб., из них 220 млн выделено из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография». Подрядчик — пермская компания «Стройуниверсал-Парма».

Комплекс площадью 17 тыс. кв. м включает открытый стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, четыре универсальных зала, один из которых может вместить около 600 зрителей, бассейн с медико-восстановительным комплексом (четыре дорожки по 25 м), тренажёрный и фитнес-

залы, залы для единоборств и бокса, три теннисных корта на крыше, кафе и многое другое. «Энергия» стала домом для волейбольной команды «Кама» и гандболистов «Пермских медведей». Спорткомплекс сегодня на постоянной основе посещают более 1 тыс. человек: около 450 детей занимаются в спортивных секциях, более 500 взрослых и детей систематически занимаются плаванием.

Награда года — пермский спортсмен получил Орден Почёта

Президент России Владимир Путин наградил пермского паралимпийца Евгения Торсунова Орденом Почёта. В Кремле 16 декабря прошла церемония вручения госнаград победителям и призёрам Паралимпийских летних игр 2024 года, прошедших с 28 августа по 8 сентября в Париже. На Паралимпиаде россияне завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Всем призёрам обещали премию 3 млн руб. от государства.

34-летний пермяк завоевал золотую медаль в соревнованиях по лёгкой атлетике — в прыжках в длину среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата категории Т36. В последней попытке пермяк установил новый паралимпийский рекорд 5,83 м. Этот прыжок он назвал главным в своей жизни. Свою победу он посвятил родителям, своему тренеру Татьяне Лодочниковой и родной Перми. Евгений — двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион России по лёгкой атлетике. Заниматься лёгкой атлетикой он начал в 2013 году, тренируется в Спортивно-адаптивной школе Паралимпийского резерва Перми. В 2014 году окончил ПГНИУ по специальности «Компьютерная безопасность».

Дорога года — сдан третий участок улицы Строителей в Перми

Архив ИД «Компаньон»

Улица Строителей протяжённостью 7,2 км возводится с 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Этот один из самых масштабных дорожных объектов в Перми позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост и добавить трафик на Красавинский мост, который сейчас недостаточно загружен. Четырёхполосная магистраль пройдёт по промзоне микрорайона Паркового, затем вдоль улиц Рабочей и Самолётной, далее выйдет на трассу Стахановская — Ива в микрорайоне Новоплоском. Вдоль улицы предусмотрены шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, автобусные остановки, места отдыха, газоны и освещение.

Стройка разделена на четыре этапа. В 2021 году был сдан участок от ул. Куфонина до ул. Вишерской. В 2023 году введён в эксплуатацию участок от ул. Вишерской до ул. Папанинцев. В этом году раньше срока запустили движение на третьем участке — от ул. Папанинцев до площади Гайдара (1,38 км). В него входит путепровод над ул. Локомотивной. Ожидается, что работы по четвёртому этапу — на участке от площади Гайдара до ул. Стахановской — завершатся летом 2028 года. Общая стоимость реализации проекта составляет на сегодня 29,6 млрд руб.

Благоустройство года — набережные по правому и левому берегам Камы

Администрация Перми

Набережная длиной 1,8 км от ул. Чистопольской до ул. Шишкина открылась 12 июня в Закамске. Её начали реконструировать в 2022 году. Обновлены лестничные спуски, парапет, обустроен променад. Набережная оснащена смотровыми, детскими и спортивными площадками. Через территорию организован удобный маршрут для транзитного велосипедного движения. Размещены скамьи, кресла и высокие уличные стулья.

Этой весной также началось преображение нового участка пермской набережной протяжённостью 1,3 км от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» тем же подрядчиком — компанией «ТехДорГрупп», которая занималась благоустройством микрорайона Закамск в Кировском районе. К концу года работы по берегоукреплению почти завершены, благоустройство закончат в 2025 году. На обновлённом участке появятся вело- и пешеходные дорожки, площадки для катания на роликовых коньках, детская игровая зона, многофункциональный павильон с кафе, пункт проката и туалетные модули. Будут высажены молодые деревья и кустарники на площади более 6 тыс. кв. м. Обновлённая пермская набережная длиной более 3,5 км может стать одной из самых протяжённых в России.

Новая культурная локация года — «ИльТЮЗион»

Правительство Пермского края

Малую сцену ТЮЗа и «ИльТЮЗион» открыли в начале 2024 года. На строительство потратили более миллиарда рублей (построили по инвестиционному соглашению между правительством Прикамья и группой компаний «ЛУКОЙЛ-Пермь»).

Новая сцена находится рядом с исторической и составляет театральный кластер из двух памятников архитектуры. Стеклянный атриум высотой почти 16 м связывает два корпуса ТЮЗа. Общая площадь объекта — около 5 тыс. кв. м. Зрительный зал на 200 мест оснащён современной механикой, световым и звуковым оборудованием.

Прилегающая территория образует арт-пространство — «ИльТЮЗион» — с прогулочной зоной, кафе, творческими мастерскими и летней эстрадой. Красивый внутренний дворик ТЮЗа превратился в одну из популярных фотозон Перми. В июне было объявлено, что «ИльТЮЗион» становится культурно-гастрономическим. В атриуме открылся ресторан авторской кухни «Юралс». Пермский театр юного зрителя в этом году, напомним, отметил двойной юбилей: театру 4 декабря исполнилось 60 лет, а его многолетний худрук Михаил Скоморохов летом отметил 75-летие.

Новоселье года — новая детская сцена ТТ в «пирамиде»

Марина Сизова

Пермский Театр-Театр открыл в декабре новую детскую сцену Театр-Тятрик по соседству — в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. На первом этаже разместились зрительный зал на 73 места и специальная мультимедийная зона. В будни планируется показывать по два-три спектакля, в выходные — по пять-шесть.

Под конец года на детской сцене состоятся две премьеры: семейный спектакль «Легенда о драконах» (6+) и опера-«бродилка» Ольги Шайдуллиной «Алиса в Стране чудес» (6+). Художественным руководителем детской сцены станет режиссёр Антон Калипанов (Москва). На втором этаже расположатся школа актёрского мастерства и кафе. Они будут открыты в феврале 2025-го. В новом культурном пространстве также появится книжная лавка и билетомат для покупки билетов на спектакли.

Напомним, ранее ТТ планировал открыть детскую сцену на 140 зрительских мест в парке Горького в здании под колесом обозрения. Однако возникли сложности из-за неопределённого правового статуса земли в парке.

Демонтаж года — снос деревянной буквы П

Юлия Усольцева

Вечером 19 июня в Перми снесли знаменитую деревянную букву П — арт-объект «Пермские ворота», стоявший недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II.

Необходимость демонтажа сооружения аргументировали тем, что оно попало в зону строительства новой транспортной развязки на площади Гайдара. Брёвна отправили на утилизацию, на официальный полигон для отходов.

Скульптура была создана, напомним, художником Николаем Полисским в 2011 году на фестивале «Белые ночи». Конструкция состояла из 5200 брёвен, собранных в триумфальную арку, фасады которой направлены на четыре стороны света. Высота — 12 м. Буква П обошлась бюджету в 9 млн руб. За эти годы конструкция пережила несколько поджогов. Горожане всё же привыкли к «пермской табуретке» и стали считать её одним из символов Перми. А туристы охотно фотографировались на фоне огромного арт-объекта. Перенести деревянную букву на другое место не удалось, поскольку, как объясняли власти, она имела высокую степень износа (в 2020 году объект признали аварийным).

Отставка года — увольнение директора музея PERMM

Сергей Федосеев

Последним рабочим днём Наили Аллахвердиевой на посту директора музея PERMM, где она работала с 2019 года, со времён «пермской культурной революции», стало 6 декабря. Свой уход она объяснила тем, что полностью реализовала планы по развитию музея. По оценке экспертов, Наиля Аллахвердиева внесла значительный вклад в развитие современного искусства в Перми.

В этом году, напомним, в Музее современного искусства, который она возглавляет, дважды проходили обыски. В марте этого года — в связи с уголовным делом о госизмене, фигурантом которого являлся экс-активист Pussy Riot Пётр Верзилов (иноагент, заочно приговорён к 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о Вооружённых силах РФ). И в ноябре — в рамках уголовного дела галериста Марата Гельмана, признанного иноагентом, зачисленного в список террористов и экстремистов и объявленного в розыск по неизвестной статье УК РФ. В музее Гельман не работает уже 11 лет.

В мае Наилю оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения антитеррористических требований в здании музея. В октябре прокуратура требовала вернуть в бюджет 300 тыс. руб. из-за якобы сотрудничества с родственниками. В Перми Наиля Аллахвердиева оставаться не намерена.

И. о. директора временно назначен заведующий отделом маркетинга и рекламы музея Стани­слав Павлов.

Реновация года — обустройство бывшего рынка «Гача»

Константин Долгановский

Ещё в первые месяцы 2024 года в Перми снесли рынок «Гача». На площади 5,49 га планируется возвести 87,8 тыс. кв. м жилья.

Территорию, ограниченную шоссе Космонавтов и улицами Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны, по соседству с особо охраняемой природной территорией — долиной реки Данилихи, планируют застроить домами высотой от двух до 30 этажей. На части участка, граничащей с береговой зоной, намерены организовать рекреационную зону.

Известно, что жилой комплекс будет состоять из одного здания высотой 30 этажей, двух зданий высотой 25 этажей, двух 21-этажных, ещё двух 19-этажных и одного 16-этажного. Остальные здания будут переменной этажности до 10 этажей.

Застройщик обустроит придомовую территорию, детский сад и улично-дорожную инфраструктуру и направит в бюджет города социальный взнос в размере 277 млн руб.

В октябре четыре участка общей площадью 1,4 га под бывшим рынком «Гача» в Перми приобрёл федеральный застройщик «Талан».

Девелопер намерен развивать территорию совместно с ООО «СЗ «Магнолия» — пермскими бизнесменами Биняминовыми.

Объект года — начато строительство онкоцентра

Фото: ГК «МедИнвестГрупп»

В Перми в этом году начали строить крупнейший в России онкологический центр. Он станет частью медицинского кластера, где уже расположены «Город сердца» и перинатальный центр.

Новый онкоцентр появится на улице Маршала Жукова. Общая площадь будущей застройки — 120 тыс. кв. м. Учреждение сможет принимать более 14 тыс. пациентов в год.

Здание разделено на три блока разной этажности: центральный — пять этажей, ядерной медицины — два этажа и семь этажей палатных блоков. В нём будет предусмотрено 550 стационарных коек, в том числе 360 — хирургического профиля, 60 — радиологического и 10 «горячих» коек для лечения онкобольных с использованием радиофармпрепаратов.

Для комфорта жителей Пермского края на территории онкологического центра будет возведён пансионат на 120 мест.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. Застройщиком является ООО «Клиника инновационных исследований» (входит в группу компаний «МедИнвестГрупп»), заключившее концессионное соглашение с краевыми властями. Работы планируется завершить в 2026 году.

В рамках концессионного соглашения на строительство нового онкоцентра направят 21,09 млрд руб.

Достижения компаний

«Развитие Арена»: проект нового комплекса с футбольным манежем

Фото: СГ «Развитие»

В Перми к 2028 году построят новый спорткомплекс с футбольным манежем. В его строительство инвестируют 522 млн руб. Проект получил статус приоритетного инвестиционного. Многофункциональный комплекс появится на бульваре Гагарина, 88а (на пересечении бульвара и ул. Старцева, через дорогу от сквера им. Ю. А. Гагарина). Примерная общая площадь спорткомплекса — 5,5—6 тыс. кв. м.

На территории также разместятся залы для занятий спортом, киберзал, помещения медцентра, кафе, магазин и офисы.

МАУ ДО «СШОР «Звезда» по футболу» будет предоставлена возможность бесплатных занятий: 2 часа в день с понедельника по пятницу ежегодно с сентября по май с первого года эксплуатации в течение пяти лет. Построит новый спорткомплекс ООО «Развитие Арена» (совместная структура застройщика «Развитие» и детского футбольного клуба «Звезда-2013»).

Напомним, «Развитие» уже имеет опыт строительства спортивных сооружений: летом 2024 года в эксплуатацию был сдан спорткомплекс «Звезда-2».

«Диалог поколений»: финансовый фестиваль для всех семей Прикамья

Фото: НП «Клуб финансистов Пермского края»

В Прикамье прошёл III Краевой семейный финансовый фестиваль «Диалог поколений», при­уроченный к Году семьи, Всероссийской эстафете по финансовой грамотности и Дню финансиста. Дети и взрослые могли посетить более 15 мероприятий, мастер-классов, открытых уроков, среди которых те, что уже полюбились пермякам, — родительский лекторий, семейный квест «Береги финансы смолоду», мастер-класс «Моя самостоятельная студенческая жизнь».

Использовались на фестивале и новые форматы. Так, в этом году в финансовом квизе впервые могли участвовать команды со всех уголков края — ведь игра проходила не только очно, но и онлайн: семьи играли синхронно с залом посредством чат-бота.

Одним из новшеств также стал проект «Бюджет региона», на котором старшеклассники представили на суд губернатора и авторитетного жюри своё видение распределения бюджета края. Большой интерес вызвали «Финансовые истории от финансистов и нефинансистов» — о своём пути в бизнесе и жизни участникам семейного фестиваля рассказали известные пермяки.

РМЦПК: 30 лет на рынке образования

Фото: РМЦПК

Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров имени А. В. Молодчика получил лицензию в марте 2024 года. Команда опытных преподавателей-практиков работает в Прикамье 30 лет, с нынешнего года — в статусе автономной организации. АНО ДПО «РМЦПК» славится высоким качеством программ профессиональной переподготовки, бизнес-тренингов и корпоративного обучения. Необходимые теоретические знания и практические навыки для успешной карьеры можно получить благодаря программам профессиональной переподготовки РМЦПК: «Бизнес-аналитик», «Бухгалтер коммерческих структур», «Арбитражный управляющий», «Управление персоналом», «Психологическое консультирование».

Краткосрочное повышение квалификации позволяет приобрести качественные знания по таким программам, как: «1С: Бухгалтерия», «1С: ERP», «Программирование в 1С», «Инженерная графика AutoCad», «Расширенный Excel», «ГИС ЖКХ», «Высокоэффективные навыки лидера», «Управление проектами» и др. Для школьников действуют курсы «Основы web-дизайна», «UI/UX-дизайн, моделирование в Blender 3D».

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