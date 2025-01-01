В новом зоопарке Перми первые строения получили лицензию Зоологи готовят вольеры для переезда животных Поделиться Твитнуть

Как сообщает телеграм-канал «Пермь-300», в новом пермском зоопарке на ул.Архитектора Свиязева, 17в, первые строения получили лицензию. В частности, это кормокухня, ветлечебница в санитарно-карантинном блоке, вольеры для копытных, хищников и хищных птиц.

Сейчас зоологи занимаются подготовкой вольеров для переезда животных.

Напомним, в декабре 2024 года в краевые власти подали документы на лицензирование зоопарка. Тогда сообщалось, что лицензию планируется получить в короткие сроки.

В конце декабря прошлого года в эксплуатацию ввели ещё 23 объекта первой очереди нового зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы «Лесная мозаика» — для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов и лесного кота. В большинстве остальных вольеров продолжалось художественное оформление.

Запуск одного из самых ожидаемых в Прикамье проекта запланирован на конец лета 2025 года.

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