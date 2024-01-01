Алёна Бронникова В Перми в эксплуатацию ввели ещё 23 объекта первой очереди нового зоопарка В большинстве остальных вольеров ведётся художественное оформление Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Управление капитального строительства Пермского края получило разрешение на ввод в эксплуатацию ещё 23 вольеров и павильонов нового зоопарка на Нагорном в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. В данный момент объекты поочерёдно передают в управление учреждения для получения лицензии.

Оба этапа строительства разделены на пусковые комплексы для возможности ввода построенных объектов по мере их готовности. Эти 23 объекта, построенные в том числе для барса, тундрового волка, кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов и лесного кота, входят в третий пусковой комплекс.

«В большинстве остальных вольеров первого этапа ведётся художественное оформление и тематизация помещений. Параллельно продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится акватеррариум. Завершение работ первой очереди позволит завершить переезд большей части коллекции животных из старого зоопарка», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, благодаря появлению современных вольеров основная коллекция животных пополняется новыми видами. Сейчас в Пермь прибыли казуары и борнейский орангутан, которые находятся на карантине в здании санитарного блока.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», краевые власти подали документы на лицензирование зоопарка. Лицензию планируется получить в короткие сроки. Запуск одного из самых ожидаемых в Прикамье проекта запланирован на конец лета 2025 года.

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