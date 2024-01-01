Поданы документы на лицензирование нового зоопарка в Перми Лицензию власти рассчитывают получить быстро Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил 11 декабря в эфире радио «КП-Пермь», что краевые власти направили документы на лицензирование нового зоопарка в краевом центре на Нагорном.

Глава региона рассчитывает, что лицензия будет получена в короткие сроки. Губернатор Прикамья также напомнил, что от предыдущего подрядчика, отношения с которым были разорваны, остался всего один объект, все остальные пришлось строить заново.

Площадь нового зверинца, который строится с перерывами с 2017 года, составляет 25 га. Общая стоимость превысила 7 млрд руб.

Зоопарк сначала хотели открыть в 2023 году, к 300-летию Перми. Теперь в правительстве называют новые сроки — конец лета 2025 года.

«Думаю, пермяки по достоинству оценят новый зоопарк», — отметил Дмитрий Махонин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в конце ноября в новый зоопарк Перми переехала ещё одна часть животных. В их числе альпака, лошади, хищные птицы, рыжие кенгуру. В здание контактного зоопарка перевезли пони, карликовых овец, камерунских коз и волнистых попугаев.

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