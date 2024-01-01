Алёна Бронникова Родственники жертв крушения Ми-8, в котором погибли пермяки, получили по 2 млн рублей Летом на Камчатке разбились шесть жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

Родственники большинства погибших летом при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке туристов получили страховые выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие», с которой собственник вертолёта АО «Витязь-Аэро» заключил договор об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами.

«Получив сообщение о событии, страховщик оперативно объявил о начале приёма заявлений для получения страховой выплаты. По полученным обращениям от родственников пассажиров страховая компания произвела выплаты в размере 34,4 млн руб. за гибель 17 человек», — рассказали в компании.

Авария с перевозившим пассажиров вертолётом произошла 31 августа. В момент крушения на борту находились 19 туристов, из них шестеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины, организатор концертов Михаил Ширинкин, а также путешественница Надежда Гординская.

После трагедии Росавиация сообщила о выплатах семьям погибших в размере 3,3 млн руб., из которых 2 млн руб. - страховые выплаты, 1 млн руб. — помощь перевозчика, 300 тыс. руб. — материальная помощь правительства Камчатского края.

Позже стало известно, что причиной крушения вертолёта могла стать недостаточная подготовленность экипажа к сложным погодным условиям. Все его системы были в исправном состоянии на момент авиапроисшествия, в ходе последнего планового и внепланового технического обслуживания не было обнаружено никаких неполадок или повреждений.

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