Зарина Ситдикова Родственники погибших в катастрофе Ми-8 туристов из Прикамья получат выплаты Семьям предоставят бесплатные авиабилеты для перелёта на Камчатку Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

Родственники погибших в катастрофе вертолёта Ми-8Т туристов из Пермского края получат единовременные выплаты в размере около 3,3 млн руб. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, накануне в Москве состоялось совещание под председательством заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина. Участники обсудили крушение вертолёта Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке.

Авария с перевозившим пассажиров вертолётом произошла в Камчатском крае 31 августа. В момент крушения на борту судна находились шестеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины, организатор концертов Михаил Ширинкин, а также путешественница Надежда Гординская. Всего в вертолёте было 22 человека, включая трёх членов экипажа и 19 пассажиров.

По информации Росавиации, семьям погибших будет выплачено порядка 3,3 млн руб., из которых 2 млн руб. составят страховые выплаты, 1 млн руб.— помощь перевозчика, 300 тыс. руб. — материальная помощь правительства Камчатского края. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берёт на себя «Витязь-Аэро».

Помимо этого, для перелёта в Петропавловск-Камчатский и обратно родственникам жертв авиакатастрофы будут предоставлены бесплатные авиабилеты. Их можно оформить в офисах продаж авиакомпании «Аэрофлот» и через электронную почту assistance@s7.ru авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»).

В Росавиации добавили, что после ЧП в авиакомпании «Витязь-Аэро» будет проведена проверка Ространснадзором и Федеральным агентством воздушного транспорта.

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