Названа возможная причина крушения Ми-8 на Камчатке, где погибли пермяки Все, кто находился на борту, 19 туристов и три члена экипажа, погибли Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

Причиной крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке, в результате которого погибли 22 человека, могла стать недостаточная подготовленность экипажа к сложным погодным условиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

ЧП с вертолётом, напомним, произошло, когда он совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка.





Все, кто находился на борту, 19 туристов и три члена экипажа, погибли.





Среди них шесть пермяков: организатор концертов Михаил Ширинкин, путешественница Надежда Гординская, владельцы «Клуба гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины.





Фрагменты воздушного судна были найдены 1 сентября 2024 года в 900 метрах от места, где экипаж в последний раз выходил на связь, у подножия вулкана Вачкажец. Вертолёт был собственностью компании «Витязь-Аэро».





Рассматривались разные версии, почему могло произойти происшествие. Было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).





Сообщается, что вертолёт и все его системы были в исправном состоянии на момент авиапроисшествия и что в ходе последнего планового и внепланового технического обслуживания не было обнаружено никаких неполадок или повреждений.





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